30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
В магазинах Киева возник дефицит продуктов после ударов по складам
В киевских магазинах образовался дефицит продуктов питания из-за повреждения складских помещений, торговые сети вынуждены ограничивать продажу товаров в одни руки, сообщили украинские СМИ.
После недавних ударов по складским помещениям в украинской столице возникла острая нехватка продовольствия, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Покупатели столкнулись с отсутствием базовых продуктов питания.
В супермаркетах сети NOVUS зафиксирован дефицит хлебобулочных изделий, картофеля и подсолнечного масла. Также с прилавков исчезли некоторые виды куриного мяса и замороженные полуфабрикаты.
Другая крупная торговая сеть, АТБ, была вынуждена ввести лимиты на продажу товаров. Теперь покупатели могут приобрести лишь ограниченное количество определенных продуктов в одни руки.
Украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу базовых продуктов питания в одни руки.
Жители Киева массово столкнулись с серьезным дефицитом свежих овощей и мяса.
Ранее российские войска уничтожили логистический центр компании Novus в украинской столице.