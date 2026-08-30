Песков назвал известной забавой заговоры вокруг контактов спецслужб

Песков: Построение заговоров вокруг спецслужб является известной забавой

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний приезд главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, передают «Вести». Он отметил, что спекуляции вокруг подобных визитов являются распространенной практикой, однако реальность куда прозаичнее.

«Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, диалог между разведывательными ведомствами двух стран носит регулярный и весьма содержательный характер. Такие контакты не прекращаются даже в периоды отсутствия дипломатического общения.

Песков также опроверг информацию о личной встрече Владимира Путина с Рэтклиффом.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал переговоры с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом стандартной практикой спецслужб.