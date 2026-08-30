В Москве открыли мемориальную доску актера Игоря Кваши

Tекст: Денис Тельманов

Памятный знак в честь Игоря Кваши появился на фасаде дома в Глинищевском переулке, где знаменитый артист прожил 55 лет, передает РИА «Новости». В торжественном мероприятии участвовали художественный руководитель театра Владимир Машков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сын актера Владимир Кваша, а также известные деятели культуры.

«В этом году легендарному театру «Современник» исполнилось 70 лет, и мы вспоминаем величайших создателей, молодых ребят, которые, подписавшись кровью, создали нечто абсолютно новое. Из этих семерых смелых Игорь Владимирович был, наверное, самым благородным», – сказал Машков во время церемонии.

Эрнст подчеркнул выдающийся вклад Кваши в развитие телевидения, отметив его роль в успехе программы «Жди меня». По словам руководителя телеканала, актер воспринимал свою работу как миссию, пропуская каждую историю через себя, что помогало находить потерянных людей на протяжении десятилетий.

Мемориальная доска, созданная скульптором Александром Свиязовым и архитектором Светланой Волковой, включает портрет артиста на фоне здания «Современника» и группы молодых актеров – основателей театра.

Игорь Кваша сыграл более 50 ролей и поставил пять спектаклей, посвятив десятилетия ежедневной работе в родном театре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил коллектив московского театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Позже глава государства присвоил актрисе этого учреждения Марине Нееловой звание Героя Труда.

В начале августа художественный руководитель театра Владимир Машков рассказал российскому лидеру о посвященной театральному закулисью выставке «Наследие. Театр. Великие».