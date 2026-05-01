Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя труда
Президент России Владимир Путин удостоил актрису Марину Неелову почетного звания Героя труда РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Нееловой Марине Метиславовне – артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Современник», – говорится в тексте президентского указа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил коллектив московского театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову. Российский скрипач Владимир Спиваков получил аналогичную награду за значительный вклад в развитие отечественной культуры.