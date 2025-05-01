Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Путин присвоил Спивакову звание Героя Труда России
Российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков удостоен высокого звания Героя Труда за значительный вклад в развитие отечественной культуры.
Владимир Путин своим указом присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда Российской Федерации, передает ТАСС. Документ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.
В сообщении отмечается, что престижное звание присвоено Спивакову «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Владимир Спиваков – известный скрипач, дирижер и президент Московского Международного дома музыки, а также народный артист СССР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, также Путин присвоил звание Героя труда ректору МГУ Виктору Садовничему, а бывший президент Российской академии наук Юрий Осипов получил это почетное звание по соответствующему указу президента.