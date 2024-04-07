Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.37 комментариев
Валентине Матвиенко присвоили звание Героя Труда
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Указом российского лидера Владимира Путина глава Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена звание Героя труда РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом, передает ТАСС.
7 апреля Матвиенко исполнилось 75 лет.
Ранее Путин проводил встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим, который 3 апреля отметил 85-летний юбилей. Глава государства присвоил ректору МГУ звание Героя Труда.