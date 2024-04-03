Путин встретился с ректором МГУ Садовничим

Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.11 комментариев
Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.13 комментариев
«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.
Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
«Происходит изменение, переформатирование мира. Потому что новые силы, новые центры мира развиваются такими темпами, которых, наверное, история еще не знала. И эти процессы неизбежны. Просто никто не хочет из власть предержащих, в широком смысле этого слова, с этим смириться. Ищут виноватых – вот в чем проблема», – цитирует его ТАСС.
Напомним, Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.
«Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».
«Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.
Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».
«Правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», – говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Также предполагается усилить межпредметные связи, улучшить соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов. Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря.
Ранее Кремль опубликовал список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.
В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
«Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.
Он добавил, что заказы подобных преступлений за деньги не единичны. «В этой профессиональной среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми», – сказал Путин.
В этой среде «также все легко и продается, любая информация, – и покупается». Россия доберется до конечных заказчиков теракта, выразил уверенность президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».
Путин поздоровался с Кустурицей за руку, пригласив за стол для беседы. «Рад вас видеть!» – обратился президент к режиссеру, передает ТАСС.
«Хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость», – сказал Путину Эмир Кустурица.
Ранее Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.
Перечень содержит 30 пунктов, многие из которых разбиты на подпункты.
Послание парламенту в этом году продлилось два часа и шесть минут. Оно стало рекордным по продолжительности. За это время глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и поставил задачи на перспективу.
Путин объявил о запуске новых нацпроектов, поручил продлить до 2030 года льготную семейную ипотеку, модернизировать налоговую систему, подготовить новую программу расселения аварийного жилья.
В частности, Путин поручил Госдуме и правительству к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года «в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов».
Кроме того, правительству поручено продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.
Глава государства поручил в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году.
Также Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.
Помимо этого, президент предложил Народному фронту вести мониторинг реализации перечня поручений, сформированных по итогам его послания Федеральному собранию.
День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».
Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.
Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».
Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».
В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.
Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».
В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.
Путин назвал неизбежным процесс краха колониализма
Путин отметил, что на Западе до сих пор обвиняют Россию в том, что «кто-то когда-то лишился своего колониального могущества», передает ТАСС.
«Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова
Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В сообщении говорится, что необходимо освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин исключил из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.
«Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, [и аналогия с событиями в Югославии в годы Второй мировой войны] полностью совпадают с моими. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, – возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне – это все очень похожие явления», – заявил Путин, передает ТАСС.
Хорватские усташи во главе с Анте Павеличем проводили на территории Югославии в 1940-е годы геноцид сербского населения. В концентрационном лагере Ясеновац были убиты до 700 тыс. сербов.
Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.
«Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин также указал на попытки недоброжелателей России «доразвалить» ее после того, как перестал существовать Советский Союз. Они планировали подчинить своим геополитическим интересам то, что осталось бы от Российского государства, заявил президент.
Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.
«Правительству РФ разработать национальный проект «Молодежь и дети», – говорится в поручениях главы государства. Доклад о проделанной работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину необходимо представить до 1 сентября. Перечень поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале опубликован на сайте Кремля.
В рамках нацпроекта президент поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах России. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики реализации общеобразовательных программ, передает ТАСС.
Кроме того, поручено выделить 210 млрд рублей регионам, где фиксируется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, на строительство 150 новых школ. Также необходимо завершить работу по подключению школ к высокоскоростному интернету и при наличии потребности обновить медицинские кабинеты в школах.
В рамках нацпроекта также планируется продление до 2030 года программы «Модернизация школьных систем образования», предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительно не менее 317,5 млрд рублей.
Также в 2025-2030 годах поручено выделить не менее 100 млрд рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в интернете и социальных сетях. Кроме того, нацпроект предполагает продвижение русского языка и культуры в странах СНГ и других государствах.
Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России
«Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.
«На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.
Путин поддержал идею обеспечить ветеранов СВО с ампутацией специальными автомобилями
В ходе встречи руководитель фонда заявила, что для ветеранов СВО с ампутацией важно социализироваться, они хотят работать, передает ТАСС.
«Мы хотим выступить с инициативой для того, чтобы обеспечить этих ребят автомобилями с ручным управлением и включить в перечень средств реабилитации такую возможность», – сказала она.
«Будем считать, что этот вопрос решен», – ответил ей глава государства.
В октябре 2023 года замминистра труда Алексей Вовченко сообщал, что более половины случаев инвалидности среди участников СВО связаны с ампутацией конечностей.