«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».3 комментария
Песков назвал причину передачи активов пяти компаний во временное управление
Песков назвал передачу активов пяти иностранных компаний продолжением тренда
Решение о передаче активов пяти иностранных компаний во временное управление связано с их происхождением из недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это продолжение тренда. Все эти компании из недружественных стран, и это их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание при принятии решения», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос журналистов о причинах передачи активов пяти компаний во временное управление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы компании Tarkett.
Глава государства перевел под управление ведомства активы еще трех зарубежных фирм.
В прошлом месяце Песков опроверг планы по смене собственников иностранных компаний.