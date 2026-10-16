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Минстрой назвал пять отстающих в подготовке к отопительному сезону регионов
Минстрой назвал пять регионов с низкой готовностью к отопительному сезону
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько заявил, что пять российских регионов демонстрируют низкую готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме.
Средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры страны к холодам в целом по России составляет 99%, однако в ряде субъектов наблюдается отставание. Об этом рассказал замглавы Минстроя Алексей Ересько на Российской энергетической неделе, пишет РИА «Новости».
«Ниже среднероссийской готовности у Рязанской области, Красноярского края, Липецкой области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Коллеги, прошу подтянуться здесь», – отметил Ересько.
На данный момент тепло уже подается в 2379 муниципалитетах в 72 регионах страны. При этом в новых субъектах России уровень готовности объектов ЖКХ в министерстве оценили в 95%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг о готовности к зиме объявил Газпром.
На прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров поручил оценить готовность социальных учреждений к отопительному сезону. Ранее он также оценил готовность коммунальной инфраструктуры к грядущим холодам.