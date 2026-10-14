Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Свет и вода пропали в Верховной раде во время обсуждения проблем энергетики
В зданиях Верховной рады пропали электричество и вода во время отчета Кличко
В зданиях Верховной рады в Киеве пропали электричество, интернет и вода во время выступления мэра украинской столицы Виталия Кличко с отчетом об отключениях электроэнергии.
Электричество, интернет и водоснабжение пропали в зданиях Верховной рады в Киеве, передает ТАСС.
«Во время этого очередного выступления и перепалки между Кличко и Владимиром Зеленским в комитетах Рады нет ни света, ни интернета. С водой тоже проблема. Как минимум в здании нашего комитета по вопросам энергетики. В самом «куполе» (там, где зал заседаний) тоже не было света. Но здание перешло на генераторное питание», – сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
Парламентарий отметил, что Зеленский, местные власти и мэр несут личную ответственность за подготовку Украины к зиме, и обвинил их в том, что проблема не решена, хотя известно о ней с весны.
Как сообщило ранее издание «Страна.ua», в результате взрывов были повреждены все теплоэлектроцентрали Киева, а также крупнейший энергообъект Киевской области – Трипольская ТЭС.
Премьер Украины Сергей Корецкий подтвердил, что все три киевские ТЭЦ были повреждены ночью в результате взрывов, также пострадали критически важные энергообъекты в области – тепловая электростанция «Трипольская» и электроподстанция «Киевская».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве возникли перебои со светом из-за массового повреждения энергообъектов.
Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре города.
Во вторник Виталия Кличко вызвали в Верховную раду для отчета о блэкаутах.