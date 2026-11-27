Tекст: Антон Антонов

«Мы интенсивно и не меньше, чем ожидалось, обсуждали следующий многолетний финансовый план ЕС. Приходится констатировать, что представления о том, каким образом его следует формировать, пока еще сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного», – сказал Мерц.

Канцлер ФРГ признал, что потребуется время и немало доброй воли, чтобы сблизить далекие друг от друга позиции. Переговоры о бюджете ЕС ведутся «в совершенно новую эпоху», отметил Мерц и уточнил, что лидеры возобновят их 17 декабря, передает ТАСС.

По его словам, в самое ближайшее время пройдет заключительный раунд, на котором председатель Евросовета Антониу Кошта подведет итоги дискуссий, после чего участники разъедутся. Продолжать переговоры в пятницу лидеры ЕС не планируют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, согласовать бюджет рассчитывали на саммите 17–18 декабря.

Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва после отказа ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших группах, предложенных председателем Евросовета Антониу Коштой.

Дискуссия лидеров стран Евросоюза по бюджету на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе закончилась безрезультатно.