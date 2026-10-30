Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В Нидерландах и Латвии решили создать центры технологий для беспилотников
Минобороны Нидерландов объявило о создании центров технологий беспилотников
Главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм от имени Европейского союза и НАТО объявил об участии 28 государств в создании центров развития технологий беспилотных летательных аппаратов.
В Риге и Схевенингене появятся новые площадки для работы с дронами, которые призваны объединить усилия военных, ученых и представителей промышленности ради защиты Европы от беспилотных угроз, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.
«В работе этих центров технологий для БПЛА участвуют 28 стран», – заявили в нидерландском оборонном ведомстве.
Отмечается, что инициатива получит поддержку за счет субсидий Европейского союза и придаст дополнительный импульс двум существующим программам. В Латвии внимание будет уделено защите воздушного пространства от дронов с тестированием оборудования на военном полигоне Селия. Нидерланды сосредоточатся на укреплении проекта SeaSEC по обеспечению безопасности на воде и под водой, включая защиту трубопроводов и кабелей.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ России, которую североатлантический блок объясняет необходимостью сдерживания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы запросили у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 500 млн евро на системы противодействия беспилотникам.
Ранее Служба внешней разведки заявила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России.