В Нидерландах и Латвии решили создать центры технологий для беспилотников

Минобороны Нидерландов объявило о создании центров технологий беспилотников

Tекст: Мария Иванова

В Риге и Схевенингене появятся новые площадки для работы с дронами, которые призваны объединить усилия военных, ученых и представителей промышленности ради защиты Европы от беспилотных угроз, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

«В работе этих центров технологий для БПЛА участвуют 28 стран», – заявили в нидерландском оборонном ведомстве.

Отмечается, что инициатива получит поддержку за счет субсидий Европейского союза и придаст дополнительный импульс двум существующим программам. В Латвии внимание будет уделено защите воздушного пространства от дронов с тестированием оборудования на военном полигоне Селия. Нидерланды сосредоточатся на укреплении проекта SeaSEC по обеспечению безопасности на воде и под водой, включая защиту трубопроводов и кабелей.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ России, которую североатлантический блок объясняет необходимостью сдерживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы запросили у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 500 млн евро на системы противодействия беспилотникам.

Ранее Служба внешней разведки заявила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России.