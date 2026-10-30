Три жителя Орловской области получили до 13 лет колонии за диверсию и госизмену

Трое жителей Орловской области получили до 13 лет за диверсию и госизмену

Tекст: Мария Иванова

Осужденным назначили семь с половиной, восемь и 13 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима, а осужденный на 13 лет проведет первые три года в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает ТАСС.

Как установил суд, один из фигурантов познакомился в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины. По его заданию в июне 2025 года он вместе с двумя сообщниками за деньги поджег релейные шкафы ОАО «РЖД». В прокуратуре отметили, что двое подсудимых на момент совершения преступления были несовершеннолетними. У них изъяли мобильный телефон и деньги.

Материалы дела в отношении куратора выделены в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Саратовский областной суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы за государственную измену и серию диверсий по заданию украинской разведки.

В середине месяца в Кемеровской области вынесли приговор двум несовершеннолетним по делу о поджоге релейных шкафов по заданию иностранного государства.

Ранее двое жителей Тульской области получили до семи лет лишения свободы за совершение диверсии на железной дороге по заданию украинских спецслужб.