В Кузбассе двух подростков осудили за диверсию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Суд вынес приговор в отношении двух ранее не судимых жителей Кузбасса, совершивших диверсию в несовершеннолетнем возрасте. <…> Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь и восемь лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Следствие установило, что летом 2024 года один из осужденных за денежное вознаграждение получил от иностранного государства задание поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. В июне вместе со знакомым он совершил поджог двух релейных шкафов на станции Мариинск. Свои действия злоумышленники записали на видео, после чего получили оплату в криптовалюте.

Подростков признали виновными в диверсии и государственной измене. Кроме того, одного из них осудили за склонение знакомого к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в 21 регионе пресекли диверсионную деятельность более 50 подростков. На прошлой неделе двух несовершеннолетних в Кузбассе заподозрили в диверсии на железной дороге.

В Новосибирске задержали подростка за попытку поджога на путях.