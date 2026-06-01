Для уничтожения борщевика в России предложили использовать лазер
Одним из способов уничтожения борщевика в России может стать его выжигание с помощью лазера, передает РИА Недвижимость. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник научно-методического отдела инвазивных видов растений Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР) Софья Железова.
«К новым методам борьбы с борщевиком можно отнести физический, например выжигание пламенем или лазерным лучом, и биологический – подбор вредителей и патогенов борщевика. Но эти методы гораздо менее эффективны, чем широко распространенные механический, химический и агротехнический», – пояснила специалист.
По словам эксперта, ни один метод не гарантирует полного уничтожения растения с первого раза. Для достижения результата необходимо комбинировать различные подходы на протяжении двух или трех сезонов. За последние четыре года Россельхознадзор обнаружил более 93 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, заросших борщевиком. Площади его распространения ежегодно увеличиваются на 10-20%.
Депутат Тимирязевского района Москвы Никита Суровежко отметил, что рейды муниципалитетов в основном направлены на заброшенные участки. По его мнению, наличие борщевика свидетельствует об отсутствии должного ухода за территорией. Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова добавила, что для успешной борьбы с сорняком необходим комплексный подход на всех уровнях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор обнаружил факты продажи семян борщевика на популярных маркетплейсах.
Надзорные органы запланировали проверки заросших территорий с помощью беспилотников.