Четыре человека погибли при взрыве на корейском оборонном заводе
Взрыв на предприятии оборонной компании Hanwha Aerospace в городе Тэджон в Республике Корея унес жизни по меньшей мере четырех человек, еще двое пострадали, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на местную полицию.
Трагедия случилась на заводе компании Hanwha Aerospace, передает ТАСС. Инцидент произошел в 10:59 по местному времени (04:59 мск). В результате происшествия четверо рабочих скончались на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию. Глава государства поручил мобилизовать все доступные ресурсы для спасения пострадавших и ликвидации последствий взрыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пожа
р на южнокорейском заводе автозапчастей привел к гибели десяти человек.
Месяцем ранее в китайской провинции Хунань в результате детонации на фабрике фейерверков погиб 21 рабочий.
В конце прошлого года взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ в Узбекистане унес жизни четырех сотрудников.