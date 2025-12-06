Взрыв на заводе по выпуску взрывчатки в Узбекистане унес жизни четырех рабочих

Tекст: Дмитрий Зубарев

На предприятии ООО SHAMS LTD в Каганском районе Бухарской области прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, передает ТАСС. Взрыв произошел утром, около 09:40 по местному времени (07:40 мск), после чего возник пожар. Огонь удалось локализовать усилиями семи спасательных подразделений к 10:27.

В момент взрыва на складе находились 30 рабочих. По информации МЧС Узбекистана, четыре человека скончались на месте, еще четверо получили легкие травмы. Двое пострадавших были отпущены домой после оказания амбулаторной помощи, остальные госпитализированы.

После происшествия по поручению президента Шавката Мирзиеева была сформирована правительственная комиссия во главе с председателем Комитета по промышленной безопасности. Ей поручено установить причины случившегося, оказать поддержку пострадавшим и принять меры по предупреждению подобных ЧП.

ООО SHAMS LTD с 2019 года занимается производством взрывчатых веществ, применяемых горнодобывающими компаниями на новых месторождениях в Узбекистане и других странах Центральной Азии.

