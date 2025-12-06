Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
В Венгрии обратились к европейцам с призывом прекратить давать деньги Киеву
Аналитик Кошкович призвал европейцев преркатить финансировать Киев
Эксперт Центра фундаментальных прав Венгрии после отказа Будапешта рассматривать выпуск еврооблигаций для поддержки Киева призвал европейцев прекратить финансовую помощь Украине.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратился к жителям Европы с неожиданным призывом после обсуждения в Будапеште поддержки Киева, передает РИА «Новости».
Он отметил, что европейцы не обязаны отдавать свои средства Украине. Кошкович подчеркнул, что большую часть средств, перечисленных Киеву, там разворовывается, что, по его словам, не является секретом для европейцев.
Ранее Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Евросоюз не требует отчетов от Киева из-за схожих коррупционных схем внутри самого ЕС.