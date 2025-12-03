  • Новость часаИгровая платформа Roblox заблокирована в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Вашингтон перестали отвлекаться на Европу и Украину
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    Названа дата визита Путина в Туркмению
    Песков поправил журналиста, назвавшего слова госсекретаря США Рубио «вбросом»
    Российская армия отрезала пути снабжения ВСУ под Купянском
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 19:59 • Новости дня

    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине

    Сийярто: Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью СМИ отметил, что Евросоюз не требует отчетов от Киева из-за схожих коррупционных схем внутри самого ЕС.

    Коррупция в органах Евросоюза сопоставима с происходящим на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, в Брюсселе процветает колоссальная коррупция, и именно этим объясняется отсутствие требований к Киеву по отчетности за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом.

    Сийярто отметил странность того, что на последней встрече министров иностранных дел стран ЕС никто не поднял вопрос о коррупционном скандале на Украине и не потребовал от украинской стороны отчет по использованию выделенных средств. В частности, он подчеркнул: «Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве».

    Министр напомнил венгерским журналистам, что с недавним задержанием бывших высокопоставленных чиновников в структурах ЕС стало очевидно, что Брюссель опутан коррупционной сетью не меньше, чем Киев, а деньги европейских налогоплательщиков могут попадать в руки военной мафии на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым задержанным по делу о коррупции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже раскритиковала Евросоюз за игнорирование собственных коррупционных скандалов.

    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    Комментарии (10)
    3 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Депутат Толстой разъяснил Politico красную линию России на переговорах по Украине

    Депутат Толстой: Соглашения по Украине невозможны в ущерб безопасности России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашения по Украине невозможны, если они будут наносить ущерб безопасности России, сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Никакие решения не будут приняты, если это подорвет безопасность России. Это должно быть ясно понято», – подчеркнул депутат в комментарии Politico.

    По данным издания, накануне переговоров в Москве президент России Владимир Путин не демонстрировал признаков готовности изменить прежнюю позицию, требуя фактической капитуляции Украины, а Владимира Зеленского называл нелегитимным лидером, с которым нельзя заключать соглашения.

    Путин, выступая на ежегодном инвестиционном форуме, возложил ответственность за затянувшиеся мирные переговоры на Европу и намекнул на возможную эскалацию. Журналисты отмечают, что ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Дональдом Трампом и Путиным, ни пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля.

    Politico также подчеркивает, что пока нет признаков того, что переговоры, которые прошли во вторник, приведут к изменениям в позиции Москвы.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.

    Комментарии (6)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине

    Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио с переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине заняли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, фактически лишив полномочий Марко Рубио, пишет британская газета Times.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вытеснили с переговорного процесса по Украине госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times. Издание отмечает, что Рубио ранее был известен как представитель, благосклонно настроенный к Киеву.

    Также сообщается, что Рубио участвовал в переработке плана по урегулированию, который изначально был согласован между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября.

    План включает 28 пунктов, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Times подчеркивает, что роль Рубио в этом процессе стала менее значимой после согласования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белом доме заявили о значительной доработке мирного соглашения по украинскому урегулированию.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Президент России Владимир Путин начнет переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник после 17.00, и по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они продлятся столько, сколько потребуется.


    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, завершилась около полуночи почти через пять часов после начала

    «Встреча завершилась только что», – написал после полуночи в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам о том, что стороны на переговорах обсуждали не формулировки, а суть, в том числе в отношении территориальных вопросов.

    «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. И продолжалась не пять минут, а пять часов. Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшего совместной работы», – сказал помощник президента.

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом по мирному урегулированию на Украине прибыл в американское посольство в Москве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, один из участников переговоров, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети о том, как прошла встреча.

    «Продуктивно», – подписал он фото с переговоров, размещенные в соцсети Х.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России.

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщает европейское издание Politico.

    Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

    Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

    В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.

    Комментарии (6)
    2 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Кулеба спрогнозировал Украине тактическое поражение

    Tекст: Вера Басилая

    Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение, заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну в ближайшем будущем ждет «тактическое поражение», передают «Известия». Об этом он сообщил 2 декабря, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

    Кулеба отметил, что на Украину надвигается «очень сложный период», когда придется столкнуться с «тяжелой правдой». По его словам, «отказ от признания реальности будет тормозить».

    Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Киева от предложений США приведет к повторению событий, подобных произошедшему в Купянске, на других ключевых участках фронта.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (5)
    3 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Ушаков: Компромиссного варианта по итогам переговоров в Кремле пока нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, но некоторые американские наработки, выглядят приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы [президенту США Дональду] Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    @ Ahmed Gomaa/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС, сообщила французская газета Le Monde.

    Факт задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в рамках антикоррупционного расследования был воспринят дипломатической службой ЕС с потрясением, передает ТАСС.

    Как сообщает французская газета Le Monde, произошедшее стало известно бывшему председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею только через несколько часов после инцидента. Он отметил, что никаких заблаговременных уведомлений о задержании Могерини у него не было.

    Европейская комиссия и бывший глава дипломатии Жозеп Боррель воздержались от комментариев по поводу текущего расследования.

    Ромпей напомнил о критике, с которой ему пришлось столкнуться в 2020 году из-за выдвижения Могерини, так как тогда она заняла этот пост, не имея академического или управленческого опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 23:55 • Новости дня
    Каллас пообещала Армении 15 млн евро «для устойчивости»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас подписали во вторник новую стратегическую повестку, в соответствии с которой Евросоюз щедро инвестирует в республику для поддержания устойчивого развития во многих сферах и устойчивости перед внешним вмешательством.

    «Сегодня я заявляю о выделении 15 млн евро, которые будут направлены на мир и обеспечение устойчивости Армении», – приводит слова Каллас на совместной с Мирзояном пресс-конференции Sputnik Армения.

    Глава дипслужбы ЕС уточнила, что деньги будут направлены на ряд инициатив, среди которых обучение разминированию, обеспечение снаряжением и прочие меры построения доверия в регионе.

    Кроме того, ЕС поможет Армении выявлять и анализировать внешнее влияние, чтобы устойчиво ему противостоять.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал Россию важным партнером страны.

    Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Басманный суд заключил депутата Вороновского в СИЗО по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    Комментарии (4)
    3 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года

    ЕС утвердил график поэтапного отказа от российского трубопроводного газа и СПГ

    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    @ IMAGO/Harald Dostal/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года, следует из сообщения на официальном сайте Совета ЕС.

    Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения по регулированию пошагового отказа от импорта российского природного газа, сообщается на сайте Совета ЕС.

    Запрет охватывает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ, с поэтапным введением ограничений и полным отказом от импорта к концу 2026 года для СПГ и осени 2027 года для трубопроводного газа.

    Транзитный период подразумевает, что запрет на российский СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам – с 1 января 2027-го. Трубопроводный газ по краткосрочным соглашениям будет запрещен с 17 июня 2026 года, по долгосрочным – с 30 сентября 2027-го при условии выполнения норм по наполнению хранилищ, и окончательно – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Импорт российского газа будет возможен только после прохождения авторизации, предусматривающей предоставление дополнительной информации за тридцать дней до ввоза, а для других поставок – за пять-семь дней. Данное требование не будет распространяться на страны, которые сами ограничивают импорт российского газа и входят в перечень стран-экспортеров, поставивших более 5 млрд кубометров в 2024 году.

    Все государства ЕС обязаны предоставить план диверсификации поставок газа. Также планы должны быть направлены для стран, продолжающих закупки российской нефти – предполагается, что к концу 2027 года и эти закупки должны быть полностью прекращены.

    В соглашении прописаны эффективные меры наказания за несоблюдение правил, а также возможность временной приостановки ограничительных мер при угрозе безопасности энергоснабжения. Европейская комиссия оценит эффективность плана через два года с момента вступления документа в силу.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Венгрия заявила о намерении оспорить это решение в суде.

    Между тем Россия заняла третье место по поставкам газа в Евросоюз с начала года.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 07:05 • Новости дня
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Либеральный мировой порядок отступает под натиском многополярной конкуренции, по мере роста конфликтов демократии, похоже, приходят в упадок, а новая история – это мир хаоса, считает президент Финляндии Александр Стубб.

    «Мы живем в новом мире хаоса. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Конъюнктурные сделки, похоже, важнее соблюдения международных правил. Конкуренция великих держав возвращается, поскольку соперничество между Китаем и США задает рамки геополитики», – пишет он в статье для Foreign Affairs.

    По его мнению, формируется трехстороннее противостояние между глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом.

    «Выбирая между укреплением многосторонней системы и стремлением к многополярности, глобальный Юг определит, будет ли геополитика следующей эпохи склоняться к сотрудничеству, фрагментации или доминированию», – прогнозирует Стубб.

    Он считает, что следующие 5-10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед, поэтому у западных стран еще остается шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу, последовательности и сотрудничеству.

    «Если страны откажутся от сотрудничества в пользу конкуренции, миру грозят еще более серьезные конфликты», – предупредил финский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стубб в мае пытался убедить американского президента Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы». Также Стубб заявлял, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом. В ноябре финский президент выразил надежду на возобновление контактов с Россией.


    Комментарии (0)
    Главное
    Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве договора по приграничным ГЭС
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    ЕК одобрила возможный репарационный кредит Украине за счет активов РФ
    Парламент Болгарии отклонил референдум о переходе на евро
    Глава СПЧ назвал намазы в метро провокационным поступком
    Прокурор потребовал увеличить срок Акунину до 15 лет колонии
    Врач назвала возможные причины привычки трясти ногой

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации