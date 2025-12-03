Сийярто: Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Коррупция в органах Евросоюза сопоставима с происходящим на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, в Брюсселе процветает колоссальная коррупция, и именно этим объясняется отсутствие требований к Киеву по отчетности за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом.

Сийярто отметил странность того, что на последней встрече министров иностранных дел стран ЕС никто не поднял вопрос о коррупционном скандале на Украине и не потребовал от украинской стороны отчет по использованию выделенных средств. В частности, он подчеркнул: «Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве».

Министр напомнил венгерским журналистам, что с недавним задержанием бывших высокопоставленных чиновников в структурах ЕС стало очевидно, что Брюссель опутан коррупционной сетью не меньше, чем Киев, а деньги европейских налогоплательщиков могут попадать в руки военной мафии на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов.

Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым задержанным по делу о коррупции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже раскритиковала Евросоюз за игнорирование собственных коррупционных скандалов.