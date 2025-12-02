  • Новость часаКнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»
    Вучич сообщил о возможности покупки газа не у России
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    Глава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
    Минобороны показало видео освобождения Доброполья
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море
    Орешкин: Майнинг начал влиять на платежный и валютный баланс страны
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    2 комментария
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    8 комментариев
    2 декабря 2025, 16:12 • Новости дня

    Экс-генсека дипслужбы ЕС задержали в рамках дела о коррупции

    L'Echo: Экс-генсека дипслужбы ЕС задержали в рамках дела о коррупции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым задержанным по делу о коррупции, сообщает газета l'Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах.

    Он занимал ключевой пост, являясь вторым лицом в евродипслужбе при Жозепе Борреле, пишет l'Echo, передает ТАСС.

    Ранее бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов.

    2 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России

    Financial Times сообщила об отказе ЕЦБ поддержать кредит Украине на 140 млрд евро

    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский центральный банк не поддержал выплату Украине кредита на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Европейский центральный банк отказался поддержать идею предоставления Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, позиция ЕЦБ ставит под угрозу планы Евросоюза по привлечению так называемого репарационного кредита для Киева.

    По информации издания, официальный представитель ЕЦБ заявил, что подобная инициатива выходит за рамки полномочий организации. В Еврокомиссии, по данным источников FT, продолжают обсуждать возможные варианты, однако без согласия банка реализация такого механизма становится значительно затруднительной.

    Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.

    Глава ВТБ Андрей Костин напомнил, что Москва может принять ответные меры и инициировать судебный процесс на десятилетия в ответ на изъятие этих средств.

    Между тем, Украина приступила к реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов, связанного с ВВП, что рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и создает угрозу оттока миллиардов долларов из будущих финансов Киева.

    Комментарии (5)
    2 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ВТБ Андрей Костин ответил в интервью Reuters на инициативу ЕС по изъятию активов России, напомнив, что Москва примет ответные меры и может дать старт полувековому судебному процессу из-за этих денег.

    Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

    «Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

    В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

    «Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

    Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

    Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов

    МИД Бельгии выступил против экспроприации российских активов ради Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выступил против экспроприации российских активов, передает ТАСС. Он заявил, что финансировать Киев целесообразнее с помощью классического общеевропейского займа, а не за счет изъятия российских средств.

    «Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – подчеркнул Прево.

    Министр также напомнил, что Бельгия уже давно призывает другие страны Европы не брать на себя дополнительные обязательства и риски, связанные с экспроприацией российских средств. По его словам, нежелание европейских государств делить риски говорит о правильности такой позиции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о том, что Еврокомиссия продолжает лоббировать идею экспроприации замороженных в Бельгии российских активов под видом «репарационного кредита». Еврокомиссия обещает Бельгии разделить все возможные финансовые риски по этим операциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о рисках для мирного процесса при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на саммит ЕС в декабре, несмотря на позицию Бельгии.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила обоснованность опасений Бельгии, но призвала разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 20:48 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила новыми санкциями против Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении расширить санкции против Белоруссии в связи с «гибридными атаками».

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Фон дер Ляйен заявила, что ситуация на границе Литвы и Белоруссии резко осложнилась из-за «увеличения случаев попадания в литовское воздушное пространство метеозондов, которые используют контрабандисты», передает ТАСС.

    Глава ЕК при этом не затронула тему упавшего ранее вблизи Гродно литовского беспилотника.

    Ранее Минск сообщил о падении литовского беспилотника в Гродно. МИД Белоруссии выступил с требованием к литовской стороне провести тщательное расследование и наказать виновных в связи с инцидентом с дроном.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, в которых размещены замороженные активы России, должны принимать обязательное участие в переговорах о возможной разблокировке этих средств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Париже, что только эти страны имеют необходимую компетенцию решать подобные вопросы, передает ТАСС.

    «Когда будет вестись разговор о замороженных активах России, европейские страны, в которых хранятся эти средства, должны быть за столом переговоров, поскольку только они обладают компетенцией в этом вопросе», – заявил он.

    Напомним, Европейская комиссия собирается вынести решение по экспроприации российских суверенных активов на саммите ЕС 18–19 декабря.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала ЕС вернуть заблокированные активы России.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о прогрессе в переговорах после беседы с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «хорошей беседой» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который обсудил с европейскими спонсорами европредложение по мирной инициативе.

    Фон дер Ляйен заявила, что европейца по-прежнему едины в поддержке мирного соглашения, «которое будет справедливым по отношению к Украине».

    «Такого соглашения, которое полностью поддерживает суверенитет Украины и обеспечивает необходимые гарантии безопасности. Мы продолжаем нашу работу по удовлетворению финансовых потребностей Украины. Мы добились значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе», – написала она в соцсети Х.

    Глава ЕК добавила, что тесное сотрудничество ведется с партнерами по «коалиции желающих», а также повышается обороноспособность Украины в рамках «наших собственных усилий».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в парижском Елисейском дворце, чтобы обсудить перспективы мирного соглашения на Украине и гарантии безопасности. Затем  Макрон и Зеленский провели переговоры с рядом европейских лидеров и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    FT узнала о начале реструктуризации Украиной долга в 2,6 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приступила к реструктуризации долга в размере 2,6 млрд долларов, привязанного к ВВП, который рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и угрожает оттоком миллиардов долларов из послевоенных финансов Киева, пишет FT.

    «Министерство финансов Украины в понедельник обнародовало предложение инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации до конца года в обмен на денежное вознаграждение в размере до 180 млн долларов и постепенное увеличение процентных выплат», – пишет Financial Times (FT).

    Газета отмечает, что Украина и комитет, представляющий некоторых заказчиков, заявили в понедельник, что в ходе недавних переговоров был достигнут «значительный прогресс» по ключевым условиям реструктуризации, хотя полное соглашение по всем деталям еще не достигнуто.

    «В предложении подчеркиваются усилия Украины по подготовке своих финансов к потенциальному мирному соглашению с Россией, а также необходимость сдерживания роста ее долга, если война затянется», – сказано в статье.

    FT отмечает, что украинскому правительству необходимо заручиться новой финансовой помощью от МВФ в размере 8 млрд долларов и новой финансовой поддержкой от европейских спонсоров, заверив их, что оно не будет тратить слишком много денег на выплаты частным инвесторам.

    Комитет заявил, что «выразил готовность принять участие в предложении об обмене», если условия будут окончательно согласованы.

    Киев не выплатил более 600 миллионов долларов, которые должны были быть выплачены по варрантам ранее в этом году, напомнила FT. В прошлом месяце страна прервала переговоры с инвесторами по варрантам из-за их требований о дополнительной страховке от возможной новой реструктуризации в случае продолжения военных действий.

    Однако на прошлой неделе переговоры возобновились. Если инвесторы не согласятся реструктурировать заказы, Киеву придется либо выплатить миллиарды долларов в ходе процесса послевоенного восстановления, либо выкупить заказы по номинальной стоимости, в то время как он стремится потратить аналогичные суммы на американское вооружение и укрепление своей обороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина не произвела платеж по облигациям, привязанным к экономическому росту, на сумму 665 млн долларов. В мае министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга. В июне Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов за месяц.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 04:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Решения, принятые в Брюсселе в последние годы только усугубили угрозу войны и конфликта на Украине, и не было принято ни одной меры, которая могла бы ослабить военную напряженность, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в Жамбеке в понедельник.

    «Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 году, что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 году, из этого следует, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоятся в 2026 году, мы можем не допустить того, чтобы мы, наши дети и внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века», – передает газета Magyar Nemzet слова Сийярто.

    Он отметил, что в Брюсселе царит военный психоз, поскольку многие европейские политики с самого начала считали себя частью вооруженного конфликта на Украине. Глава венгерского МИД подчеркнул, что все решения, принятые в Брюсселе за последние четыре года, углубили и обострили конфликт, параллельно усложняя жизнь европейских граждан.

    Сийярто указал на то, что Европа «в настоящее время готовится к войне против России», и ставкой в предстоящий период станет ответ на вопрос, удастся ли спасти  континент от огня войны.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне. Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией.

    Комментарии (4)
    1 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Макрон выразил надежду на компромисс по активам России к ближайшему саммиту ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Евросоюз сможет сохранить контроль над замороженными в Европе российскими активами.

    По его словам, в ближайшие недели странам ЕС предстоит найти техническое решение, которое позволит учесть все правовые вопросы по этому вопросу, передает ТАСС. Он также отметил, что надеется на достижение компромисса среди стран Евросоюза этому вопросу к ближайшему саммиту ЕС.

    «Мы найдем вариант, который технически позволит нам ответить на все законные вопросы, которые нам задают. Цель состоит в том, чтобы завершить это к следующему заседанию Совета ЕС, до Рождества, и Еврокомиссия должна будет объявить о своих решениях в ближайшие несколько дней», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

    Ранее Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по активам России.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил о планах Европы украсть активы России для «военной машины» Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает планы по краже более 200 млрд долларов замороженных российских активов для дальнейшей поддержки украинской армии в конфликте, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

    По словам Пескова, европейские страны активно ищут способы использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных нужд, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства отметил, что речь идет о сумме более 200 млрд долларов, которые остаются заблокированными в странах Европы.

    На брифинге для представителей СМИ Индии Дмитрий Песков подчеркнул, что европейцы рассматривают возможность фактического хищения российских средств с целью финансирования «военной машины Киева».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы с замороженными российскими активами должны участвовать в переговорах по их разблокировке.

    Европейский центральный банк отклонил идею направить 140 млрд евро Украине за счет этих активов.

    Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Полиция Бельгии начала обыски в дипслужбе ЕС и Колледже Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бельгии задержали трех подозреваемых и изъяли документы в рамках расследования возможного мошенничества при закупках и коррупции в структурах ЕС.

    Обыски прошли в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и нескольких частных домах, передает Euractiv.

    По данным источников портала, действия полиции связаны с расследованием предполагаемого нецелевого использования средств Евросоюза, а также с выявлением возможных случаев коррупции при закупках и преступного конфликта интересов.

    В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, касающиеся расходования бюджета. Также были задержаны три человека, подозреваемых в мошенничестве и коррупционном сговоре.

    Расследование продолжается, подробности о личностях задержанных и конкретных обвинениях пока не разглашаются.

    Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков и отметила, что расследование касается программы подготовки молодых дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа.

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на декабрьский саммит ЕС.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса, если Евросоюз предоставит Украине кредит за счет российских замороженных активов.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 14:38 • Новости дня
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Швейцарский парламент смягчил закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Парламентская большая палата Швейцарии 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила смягчение закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, группа из 25 западных государств теперь сможет получать вооружения и военное оборудование из Швейцарии с гораздо меньшими ограничениями, даже если эти страны вовлечены в военные действия.

    Исключением остаются страны, которые, по мнению Швейцарии, серьезно и систематически нарушают права человека – им экспорт будет запрещен. При этом местное правительство сохраняет право вето на любые поставки, если посчитает, что экспорт армейских товаров может привести к угрозе нейтралитета Швейцарии.

    Законопроект теперь должен быть рассмотрен малой палатой парламента – Советом кантонов, после чего, вероятно, будет вынесен на референдум для окончательного утверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    В свою очередь, Швейцария может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву, писал The New York Times.

    При этом, еще в мае швейцарские власти напоминали о строгом эмбарго на экспорт вооружений и возможности лишения свободы за нарушение этого запрета. Однако сейчас политика некогда нейтральной страны изменилась. 

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков: Страны Европы говорят о войне «до последнего украинца»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства по-прежнему обсуждают продолжение войны на Украине и готовы поддерживать ее «до последнего украинца», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Европейские страны продолжают настаивать на продолжении военных действий на Украине, несмотря на усилия администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию, передает ТАСС.

    По словам Пескова, западные государства ищут способы обеспечить Украину финансовой поддержкой для продолжения конфликта и продолжают говорить о войне, о войне «до последнего украинца».

    Пресс-секретарь отметил, что Москва высоко оценивает попытки США проложить путь для разрешения украинского кризиса дипломатическими средствами.

    Он напомнил, что Россия остается открыта для переговоров о мире, однако неизменно настаивает на необходимости достижения всех целей спецоперации. По словам Пескова, только устранение первоначальных причин начала военной операции позволит прекратить конфликт.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что европейские кураторы мешали достижению решений по Украине на прошлых этапах.

    Президент России Владимир Путин отметил, что события, подобные произошедшим в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта, если Киев продолжит отвергать предложения США.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    В Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора

    Песков назвал санкции против нефтяных компаний России незаконными

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России считают введенные Западом ограничения против нефтяной отрасли страны незаконными по нормам международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия считает ограничения, введенные в отношении ее топливных компаний, незаконными по нормам международного права, передает ТАСС.

    Он отметил, что ограничения Запада против российского нефтяного сектора не одобрены Совбезом ООН, а потому с точки зрения Москвы не имеют юридической силы в международном праве.

    Песков пояснил, что несмотря на введенные меры, Россия не допустила существенного сокращения объемов торговли нефтью. По его словам, некоторые краткосрочные снижения экспорта возможны, но в целом страна успешно справляется с задачей обеспечения поставок своим покупателям.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не признает санкции со стороны западных стран, поскольку они не получили поддержки со стороны Совбеза ООН. Он также отметил, что Россия накопила значительный опыт работы в условиях подобных ограничений и намерена дальше совершенствовать разработанные практики.

    Песков добавил, что российские компании продолжают искать способы поддерживать и развивать международную торговлю даже в условиях давления, гарантируя надежность поставок нефти и нефтепродуктов зарубежным партнерам.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал ранее введенные пакеты санкций Евросоюза против России неэффективными 19 раз подряд.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США демонстрирует применение тактики кнута и пряника к странам, которые считаются непокорными и непослушными.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов, пишут европейские СМИ.

    Директор Колледжа Европы Федерика Могерини, ранее возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ЕС, задержана по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости». По данным газеты Soir, Могерини была задержана вместе с несколькими другими фигурантами.

    Расследование связано с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов, в рамках которой выявили нарушения. Личности других задержанных не раскрываются, подробности обвинений также на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии во вторник задержали трех подозреваемых и изъяли документы по делу о мошенничестве и коррупции в структурах ЕС.

    Напомним, Федерика Могерини входила в число кандидатов на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга.

    Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Могерини также ранее заявила, что сейчас религия тесно связана с политикой.


    Комментарии (2)
    Главное
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины
    Российские войска освободили Зеленый Гай и Доброполье
    МВД Грузии обвинило Би-би-си во лжи
    Prada завершил покупку Versace за 1,4 млрд долларов
    В Киеве задержали британца по делам об убийствах Парубия и Фарион
    Россиянам порекомендовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации