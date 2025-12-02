Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве

Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

Tекст: Катерина Туманова

Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

«Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

«Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.