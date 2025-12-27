Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.0 комментариев
В Совфеде призвали Зеленского вести переговоры без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО
Владимир Зеленский должен участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине лично, без поддержки представителей Евросоюза и НАТО, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Сенатор подчеркнул, что нынешняя линия президента Украины и его команды затягивает конфликт и усиливает заинтересованность Запада в продолжении противостояния, передает ТАСС.
«Сейчас вся болтанка, которая происходит со стороны Зеленского и его команды, направлена на то, чтобы возбудить еще больше у Запада стремление как можно дольше затянуть этот конфликт. <…> Этот курс никуда не ведет. Надо договариваться, надо сажать Зеленского за стол переговоров, не в окружении тройки или семерки политиков Евросоюза и НАТО, а одного, с американским президентом», – считает Карасин.
По мнению сенатора, участие европейских политиков, которые ставят себя в роли «душеприказчиков Киева», лишь усложняет процесс и не приводит к реальному урегулированию. Как отметил Карасин, подобная позиция западных посредников не принесет результата и перспективы у такого подхода нет.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о вбросах со стороны Запада для затягивания конфликта на Украине.