Карасин: Зеленский должен сесть за стол переговоров без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Сенатор подчеркнул, что нынешняя линия президента Украины и его команды затягивает конфликт и усиливает заинтересованность Запада в продолжении противостояния, передает ТАСС.

«Сейчас вся болтанка, которая происходит со стороны Зеленского и его команды, направлена на то, чтобы возбудить еще больше у Запада стремление как можно дольше затянуть этот конфликт. <…> Этот курс никуда не ведет. Надо договариваться, надо сажать Зеленского за стол переговоров, не в окружении тройки или семерки политиков Евросоюза и НАТО, а одного, с американским президентом», – считает Карасин.

По мнению сенатора, участие европейских политиков, которые ставят себя в роли «душеприказчиков Киева», лишь усложняет процесс и не приводит к реальному урегулированию. Как отметил Карасин, подобная позиция западных посредников не принесет результата и перспективы у такого подхода нет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о вбросах со стороны Запада для затягивания конфликта на Украине.