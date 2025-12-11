Лавров заявил о вбросах со стороны Запада для затягивания конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Лаврова, такие действия инициируются для затягивания противостояния и затруднения дипломатического процесса. Министр подчеркнул: «Налицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок. Поэтому видим основное предназначение вот таких действий, инициируемых нашими западными коллегами, в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт», передает ТАСС.

Лавров также отметил, что западные государства используют тему украинского конфликта, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от других значимых проблем, в первую очередь – от палестинского вопроса. Он уточнил, что круглый стол традиционно посвящён кризису, созданному Западом вокруг Украины, и заверил, что власти России не оставляют без ответа ни одну попытку использовать проблему Украины на международных форумах для ухода от обсуждения ближневосточных вопросов.

Глава МИД заверил, что текущие переговоры между Россией и США касаются именно поисков путей долгосрочного урегулирования на Украине. По словам Лаврова, диалог с командой Дональда Трампа ориентирован на устранение первопричин украинского кризиса и поиск прочного мирного решения.

Накануне Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

