Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.
Лавров: Москва не видела новый вариант мирного плана по Украине
Москва не получала новых предложений по мирному плану урегулирования конфликта на Украине, которые сейчас обсуждают Владимир Зеленский и страны Западной Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он на посольском круглом столе по вопросам урегулирования на Украине отметил: «Предложения, которые сейчас комментируют Зеленский и его хозяева в Западной Европе, – нам пока еще никто их не показывал», передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что цель Зеленского и стран Европы – подорвать мирные усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса. По словам главы МИД, Россия уже знакома с американским планом из 28 пунктов, и президент Владимир Путин обсуждал его с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, подтвердив намерение продолжить диалог.
Министр добавил, что Европа проявляет повышенную активность в этом вопросе, а Зеленский постоянно посещает западноевропейские столицы. В ответ на появляющуюся в СМИ информацию Лавров указал, что эти действия явно направлены на то, чтобы сорвать инициативу Трампа и его команды.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает своим главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не только временное перемирие.
