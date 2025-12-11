Лавров: Москва не видела новый вариант мирного плана по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Он на посольском круглом столе по вопросам урегулирования на Украине отметил: «Предложения, которые сейчас комментируют Зеленский и его хозяева в Западной Европе, – нам пока еще никто их не показывал», передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что цель Зеленского и стран Европы – подорвать мирные усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса. По словам главы МИД, Россия уже знакома с американским планом из 28 пунктов, и президент Владимир Путин обсуждал его с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, подтвердив намерение продолжить диалог.

Министр добавил, что Европа проявляет повышенную активность в этом вопросе, а Зеленский постоянно посещает западноевропейские столицы. В ответ на появляющуюся в СМИ информацию Лавров указал, что эти действия явно направлены на то, чтобы сорвать инициативу Трампа и его команды.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает своим главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не только временное перемирие.

