Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронемашина, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.

Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Степановки, Северска, Платоновки, Берестока, Звановки, Петровского и Константиновки в ДНР.

При этом ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Варачино, Юнаковки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом со Старым Салтовым, Старицей, Вильчей и Лиманом.

ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, бронемашину, ЗРК, французское 155-мм артиллерийское орудие TRF1, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Купянска-Узлового, Подолов в Харьковской области, Брусовки, Александровки, Яровой и Дробышево в ДНР.

Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, танк, три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, станция РЭБ и девять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Сергеевки, Вольного, Гришино, Родинского, Удачного, Торецкого и Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России освободили семь населенных пунктов за неделю.

Накануне российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР. А до этого они освободили Безымянное в ДНР.