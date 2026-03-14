Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве
Подозреваемый в убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве был задержан, у него обнаружили похищенные из сейфа деньги, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.
Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы, задержан правоохранителями, передает РИА «Новости». Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Его задержали на Нижегородском шоссе, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.
В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что в ближайшее время он будет доставлен к следователю для производства следственных действий».
На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также выясняются возможные соучастники преступления.
Правоохранители сообщили, что убитая женщина хранила в сейфе несколько сотен тысяч рублей – эти деньги были похищены. Кроме того, дочь погибшей ранее стала жертвой мошенников. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является футболистом.
Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), сообщает ТАСС.
Тело женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями было обнаружено 14 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре. В квартире также найден сейф со следами взлома.
