СК: Завербованный Украиной подросток готовил взрыв в храме Уфы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Юноше предъявлены обвинения, по версии следствия, он собирался провести атаку в религиозном учреждении по указанию зарубежных вербовщиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Злоумышленнику 16 лет, он примкнул к запрещенной международной террористической организации через мессенджер.

Фигурант склонял знакомых к вступлению в ряды экстремистов и публиковал в социальных сетях комментарии, оправдывающие терроризм. Позже куратор поручил ему изготовить бомбу для совершения теракта в одном из храмов города.

Обвинения предъявлены по статьям «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма» и «Участие в деятельности террористической организации».

Дома у задержанного оперативники обнаружили экстремистскую литературу и символику. Также изъяты видеоинструкции, обучающие сборке взрывных устройств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие предъявило обвинение жителю Уфы в государственной измене и подготовке диверсии на железной дороге.