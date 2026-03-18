Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.5 комментариев
СК: Завербованный Украиной подросток готовил взрыв в храме Уфы
Силовики предотвратили диверсию в православной церкви Уфы, которую несовершеннолетний местный житель планировал совершить с помощью самодельного взрывного устройства, сообщил Следственный комитет.
Юноше предъявлены обвинения, по версии следствия, он собирался провести атаку в религиозном учреждении по указанию зарубежных вербовщиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Злоумышленнику 16 лет, он примкнул к запрещенной международной террористической организации через мессенджер.
Фигурант склонял знакомых к вступлению в ряды экстремистов и публиковал в социальных сетях комментарии, оправдывающие терроризм. Позже куратор поручил ему изготовить бомбу для совершения теракта в одном из храмов города.
Обвинения предъявлены по статьям «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма» и «Участие в деятельности террористической организации».
Дома у задержанного оперативники обнаружили экстремистскую литературу и символику. Также изъяты видеоинструкции, обучающие сборке взрывных устройств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие предъявило обвинение жителю Уфы в государственной измене и подготовке диверсии на железной дороге. В Истре сотрудники МВД возбудили уголовное дело против подростка за поджог двух автозаправочных станций.