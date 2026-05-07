7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.0 комментариев
Медведев заявил о деструктивной деятельности Германии и Финляндии на Балтике
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что действия Германии и Финляндии на Балтике способны привести к опасной эскалации и осложнению ситуации.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об опасности действий Запада в Балтийском море, передает RT.
По его словам, подобная политика может привести к крайне негативному развитию событий.
«Во взаимодействии со своей окопной подружкой по НАТО – Финляндией – Германия ведет активную деструктивную деятельность по превращению Балтики во внутреннее море Североатлантического альянса», – подчеркнул политик.
Медведев уточнил, что именно Берлин стал главным инициатором создания миссии «Балтийский часовой» на встрече лидеров стран НАТО и ЕС в Хельсинки. Цель этой инициативы заключается в создании препятствий для свободного российского судоходства, что в условиях тотального недоверия между Востоком и Западом чревато реализацией наихудшего сценария.
Кроме того, Медведев высказался о будущем Польши. Он отметил, что у Варшавы есть лишь два исторических пути: стать нищим вассалом Германии или выбрать партнерство с Россией. Медведев добавил, что рассчитывать на поддержку США не стоит, поскольку «никакая Польша (да и вся Европа) американцам не нужна».
Страны НАТО договорились о создании миссии военно-морского патрулирования на Балтике.
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о готовности Москвы защищать свои интересы в регионе.
Дмитрий Медведев заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.