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    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    13 комментариев
    1 мая 2025, 08:25 • Новости дня

    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После категорического отказа Сталина от прекращения огня и требования безоговорочной капитуляции Германии Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой вместе с семьей, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

    О подробностях последних дней жизни Геббельса рассказал историк спецслужб Олег Матвеев, передает РИА «Новости». По его словам, после самоубийства Гитлера Геббельс обратился к Иосифу Сталину с просьбой о прекращении огня, но получил отказ и требование полной капитуляции Германии. После этого он окончательно решился на самоубийство вместе с женой.

    Вечером второго мая 1945 года в саду у рейхсканцелярии были обнаружены два обгоревших тела – мужчины и женщины, которые опознали как Геббельсов. Ключевыми деталями при опознании стали физические особенности и личные вещи: у мужчины был металлический протез из-за разной длины ног, а у женщины – обгоревший партийный значок и портсигар с монограммой Гитлера.

    В показаниях пленных свидетелей сообщается, что Геббельс заранее объявил о намерении последовать примеру Гитлера. Его жена лично просила врача Гельмута Кунца умертвить их шестерых детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила материалы допросов группенфюрера СС Вернера Вехтера, который был одним из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и эти документы свидетельствуют, что в 1945 году Третий рейх готовился к применению атомной бомбы против Советского Союза.

    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    30 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

    «Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

    Он также отметил, что, по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

    Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    30 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк Мясников объяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Георгиевская лента с XVIII века остается значимым символом российской воинской доблести и используется армией как знак элитных войск, заявил писатель, историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

    На двусторонней встрече президентов России и Белоруссии в Волгограде Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину о «неоднозначной» истории георгиевской ленты. По его словам, в Белоруссии одни жители используют георгиевские ленточки, а другие – знак «Беларусь помнит». Владимир Путин отметил, что «догадывается, что это может быть», но заявил, что «символы могут быть разными, важнее то, что стоит за символами», передает ТАСС.

    Историк и писатель Александр Мясников заявил, что георгиевская лента – традиционный символ российской истории и воинской славы. По словам эксперта, этот символ возник еще во времена Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины и стал неотъемлемой частью российской военной культуры.

    Мясников отметил, что в Белоруссии, как и в других странах, лента иногда ассоциировалась с коллаборационистами, однако для советских солдат она стала знаком гвардейских частей и символом Победы.

    «Для Красной армии, когда части стали получать эти знаки – гвардейские ленты, это было очень значимо, и поэтому я совершенно не удивляюсь, что эта ленточка стала в наше время символом Великой Победы в Отечественной войне и во Второй мировой», – заявил историк.

    Он подчеркнул, что георгиевская лента всегда была принадлежностью элитных частей, а возвращение ее в Красную армию во время Великой Отечественной войны подчеркнуло преемственность традиций. После 1917 года ленту использовали белые части, а в годы войны оранжево-черные цвета вернулись в наградные системы, а знак Георгия был восстановлен только после 1991 года.

    Мясников заключил, что лучшие традиции имперской армии были заимствованы Советской армией, несмотря на попытки их присвоения националистическими движениями и коллаборационистами.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    Лукашенко объявил о намерении лично присутствовать на параде в Москве, а также рассказал о своей традиции отмечать День Победы не только в Минске, но и в российской столице.

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    30 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин: России нужен свой интернационал победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые бы образовали свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – сказал он, подчеркнув, что надо объединять усилия, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Путина, стержнем, основой Победы являются подвиги народа СССР.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

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    30 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Еврокомиссии о последствиях визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая.

    Дипломат назвала подобные действия Запада «бандитизмом» и «шантажом», подчеркнув, что Еврокомиссия использует методы, похожие на действия мафии и преступников.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила: «Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки».

    Захарова также раскритиковала Еврокомиссию за грубое отношение к потенциальным членам Евросоюза, отметив, что если такие методы применяются до вступления, то после членства ситуация может только ухудшиться.

    Напомним, Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

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    30 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Моди отправил министра обороны Индии на парад Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве возглавит министр обороны Раджнатх Сингх, премьер-министр страны Нарендра Моди не приедет, сообщили источники.

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет в Москву для участия в мероприятиях, связанных с Днем Победы, такое решение принято в связи с развитием событий после теракта в Пахалгаме на территории Джамму и Кашмира, где погибли 26 человек.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы, страна будет представлена на другом уровне.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    30 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России выразил уверенность, что контакты Москвы с европейскими государствами будут восстановлены.

    «У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании», – подчеркнул глава государства в ходе разговора с координатором международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатором шествий в Мадриде Викторией Самойловой на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

    «А некоторые из них родились, испанцы родились и выросли в Советском Союзе, – добавил Путин, – это дети как раз тех семей, которые в годы Гражданской войны [в Испании] перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться».

    Ранее в ходе встречи с участниками марафона «Знание. Первые» Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

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    30 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Парад Победы пройдет в Москве, несмотря на угрозы Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, глава киевского режима Владимир Зеленский делает много заявлений, которые в большей части неудачные. Он подчеркнул, что парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева, передает ТАСС.

    «Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», – заявил Песков.

    Пресс-секретарь президента России заявил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет значительное количество глав государств и правительств из разных регионов мира. Это, по мнению пресс-секретаря, свидетельствует о том, что многие мировые лидеры разделяют важность праздника и гордость России за Победу над нацизмом.

    Песков также отметил, что Россия имеет не только союзников, но и множество дружественных стран, близких по духу и мировоззрению. Он добавил, что такие события способствуют развитию отношений, основанных на взаимном уважении и учете интересов друг друга, что, по его словам, неоднократно подчеркивает президент Владимир Путин.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выбирает «болевые точки России» для побуждения Москвы к дипломатии, и добавил, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

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    30 апреля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путину показали фильм «В списках не значился»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали фильм «В списках не значился», передает ТАСС.

    Картина снята Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева и приурочена к 80-летию Победы. В рамках просветительского марафона «Знание. Первые» продюсер и исполнитель главной роли Владимир Машков лично рассказал президенту о работе над фильмом.

    В фильме также снялись Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие актеры. Картина выйдет в широкий прокат на территории России, Белоруссии и Казахстана 1 мая.

    Сюжет ленты начинается с событий 21 июня 1941 года, когда молодой лейтенант Коля Плужников, сыгранный Владиславом Миллером, прибывает в Брест. Его не успевают зачислить в личный состав, а уже утром начинается война – герой принимает свой первый бой, который продолжается десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком, — это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живет и по сей день.

    «Это тяжелая история, сложная эмоционально и для создателей, и для тех, кто будет смотреть фильм. Однако в этом напоминании о прошлом есть своя невероятная сила, прежде всего, сила осознания того, что это было реально. Также больше всего хотелось, чтобы молодые люди, глядя на своих сверстников, которые защищали эту крепость, спросили себя: "А я бы выдержал? Я бы смог? Есть ли у меня такая вера в свою страну? Могу ли я пожертвовать собой ради других?" Для этого и существует кино — оно как зеркало, отражающее человеческую жизнь. Часто дети и молодежь, смотря на экран, выбирают себе героев и начинают им подражать. Вот здесь этот момент, мне кажется, очень важен — почувствовать природу русского духа», —  отметил Владимир Машков.

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    30 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Путин заявил о важности защиты исторической правды о Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, отметив важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму.

    «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», – передает ТАСС его слова.

    Президент отметил, что сегодня особенно важно противодействовать распространению расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.

    По его словам, пересмотр итогов Второй мировой войны происходит в интересах отдельных политических сил, что требует активного противостояния со стороны общества и государства.

    Ранее память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    Владимир Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    30 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин прибыл на марафон «Знание. Первые» в Музей Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходит марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит с 28 по 30 апреля сразу в десяти городах России, включая Москву, Казань, Владикавказ, Омск, Пермь, Севастополь, Рязань, Салехард, Петербург и Южно-Сахалинск. В Москве площадкой марафона выбран Музей Победы, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует выступить на марафоне «Знание. Первые». Также он допускал возможность встречи президента с американским режиссером Оливером Стоуном на полях этого мероприятия.

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    30 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Песков заявил об утрате молодежью понимания значения войны

    Песков заявил о важности памяти о войне среди молодежи России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Память о Второй мировой войне постепенно уходит для молодежи, которая уже не осознает масштабов трагедии, ради предотвращения которой погибли десятки миллионов человек, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

    Песков заявил, что молодое поколение России уже не понимает значения слова «война» и это, по его мнению, правильно. Песков подчеркнул, что с каждым годом память о событиях Второй мировой войны трансформируется, и молодежи становится все сложнее осознать ужасы, пережитые страной и Европой, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента отметил: «Мы говорим слово «война», но мы не понимаем, молодое поколение уже не понимает, что это такое. Мы говорим, что нас должны были убить, но молодое поколение не понимает. И это правильно». Он добавил, что юные россияне не должны знать этих ужасов, потому что ради этого борцы с нацизмом отдали свои жизни.

    По словам Пескова, десятки миллионов погибших сделали это ради того, чтобы современные и будущие поколения никогда не столкнулись с подобными трагедиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 Мая не предусмотрен, поскольку его фамилии нет в гостевых списках.

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    30 апреля 2025, 12:17 • Новости дня
    Кремль подтвердил приезд Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая

    Tекст: Александра Юдина

    Китайский лидер Си Цзиньпин посетит столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, визит председателя КНР является важным для российской стороны, передает ТАСС.

    «Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си. Которому мы придаем большое значение и готовимся», – заявил Песков на мероприятии «Знание. Первые».

    Он также отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не прибудет в Москву на 9 Мая. По его словам, Индия будет представлена на праздновании Дня Победы не на высшем уровне.

    Таким образом, в столице на торжествах ожидается присутствие лидера КНР, а Индия отправит своего представителя другого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, президент России пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в столицу, а президент Кубы подтвердил приезд на торжества 9 мая. Сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве.

    Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России для участия в военном параде в честь 80-летия Победы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.

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    30 апреля 2025, 10:51 • Новости дня
    Режиссер Оливер Стоун назвал решающим вклад России в Победу

    Американский режиссер Оливер Стоун и бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн призвали не забывать о главной роли России в Победе в Великой Отечественной войне.

    Выступление американского режиссера Оливера Стоуна прошло на марафоне «Знание. Первые», сообщается на сайте общества «Знание». В ходе диалога он подчеркнул, что всегда будет верить в возможность установления долгого и надежного мира: «Я живу уже почти 80 лет и верю, и буду продолжать верить, что всегда есть возможность установить мир».

    Отвечая на вопросы участников, Стоун отметил, что на Западе нередко умалчивают о решающем вкладе народов России в победу над фашизмом. Он выразил восхищение российскими военными фильмами, назвав их наиболее аутентичными среди мировых работ об этой теме.

    Режиссер также рассказал, что западное кино страдает от цензуры и самоцензуры, часто маскируемых под требования инвесторов. Его собственные фильмы также подверглись ограничениям и сейчас доступны только на отдельных видеосервисах.

    В завершение Стоун дал совет молодым кинематографистам: «Для кино нужно черпать вдохновение прежде всего в любви и сострадании. Настоящая драма рождается из поиска истины».

    В свою очередь во время марафона «Знание. Первые» в Москве экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн рассказал о значимости анализа истории российско-американских отношений. По его словам, сейчас президенты России и США ведут прямые переговоры, а прежние бюрократические препятствия отступили на второй план. МакГоверн подчеркнул, что президент России и глава МИД вновь говорят о доверии как основе диалога.

    В ходе встречи в Музее Победы на Поклонной горе гость отметил важность 80-летия победы над нацизмом и напомнил о жертвах советского народа во Второй мировой войне.

    «Двадцать семь миллионов советских граждан отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Советский Союз нес основное бремя войны, а США в основном поставляли вооружение по ленд-лизу», – заявил он.

    МакГоверн отметил, что 28 апреля отмечается день встречи союзных войск на Эльбе, и добавил: «Нет никакой причины, чтобы не объединиться в дальнейшем и сделать наш мир лучше». Он процитировал на русском языке стихотворение Николая Некрасова, чем вызвал аплодисменты зала, и подчеркнул, что при стремлении к сотрудничеству страны могут достичь стабильных партнерских отношений, что важно для глобальной безопасности.

    В завершение встречи он отметил, что негативные медийные вбросы затрудняют налаживание взаимопонимания, но выразил уверенность в возможности возобновления диалога между Россией и США.

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    30 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал Россию нацией победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне являются нацией победителей, убежден президент России Владимир Путин, об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

    Путин согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить историю. «Но мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.


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    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    США проиграли Европе в Америке

    Парламентские выборы в Канаде выиграла действующая либеральная власть, хотя еще в начале года победа консерваторов казалась неизбежной. Это триумф не только премьер-министра Канады Марка Карни, но и глобалистов. А основной виновник того, что Урсула фон дер Ляйен теперь светится от радости, это Дональд Трамп. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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