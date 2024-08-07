ФСБ рассекретила планы нацистов нанести ядерный удар по СССР летом 1945 года

Tекст: Ольга Иванова

Новые подробности о планах нацистской Германии по созданию ядерного оружия раскрыли рассекреченные материалы ФСБ. Согласно показаниям Вехтера, Третий рейх вел активные разработки в области ядерной энергетики с целью ее военного применения, сообщает ТАСС.

Вехтер, занимавший ключевые посты в министерстве пропаганды и имевший тесные связи с разработчиками секретного оружия, утверждал, что якобы немецкие ученые опередили своих американских и британских коллег в создании атомной бомбы на полтора года. По его словам, уже в 1943 году он узнал об успешном расщеплении атомного ядра и начавшихся работах по созданию ядерного оружия.

Специально сконструированные бомбардировщики должны были нести атомные бомбы для ударов по промышленным центрам СССР, в частности по Уралу и Средней Азии. Кроме того, рассматривались варианты применения ядерного оружия против США.

Параллельно с ядерной программой гитлеровская Германия активно разрабатывала ракеты дальнего действия «Фау-2», способные достигать территории США. По словам Вехтера, инженеры работали над увеличением дальности полета ракет для нанесения ударов по Нью-Йорку.

В подтверждение своих слов Вехтер приводил данные о подземных сооружениях для запуска ракет, а также о секретных испытаниях, проводившихся в разных регионах Германии.

Ранее ФСБ России рассекретила архивные документы, связанные с обстоятельствами неудачного покушения на Адольфа Гитлера, которое произошло 80 лет назад.