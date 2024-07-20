  • Новость часаТрамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
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    Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
    Националистка Ирина Фарион застрелена во Львове
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Польша решила ускорить поставки F-16 на Украину
    Посольство США в Москве «раскрасили» проектором в российские цвета
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    США признали прочные связи между Индией и Россией
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    20 июля 2024, 03:41 • Новости дня

    ФСБ рассекретила документы о неудачном покушении на Гитлера в «Волчьем логове»

    Tекст: Максим Попов

    ФСБ России рассекретила архивные документы, связанные с обстоятельствами неудачного покушения на Адольфа Гитлера, которое произошло 80 лет назад.

    Среди документов – фотокопии показаний Ганса Раттенхубера, бывшего начальника личной охраны Гитлера и шефа Имперской службы безопасности. Также были предоставлены показания Романа Гамоты, экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, который работал в Иране, передает РИА «Новости».

    Раттенхубер рассказал, что в результате покушения в 1944 году Гитлер получил нервный шок, который «выражался в дрожании рук». По его словам, тремор у фюрера так и не удалось полностью излечить до конца войны. Более того, он усиливался вместе с приближением окончательного разгрома Третьего рейха.

    20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Это случилось в его ставке «Вольфсшанце» («Волчье логово») в Восточной Пруссии. Покушение стало результатом антигитлеровского заговора, известного как «Операция «Валькирия», спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики выступали против Гитлера, который дилетантски вмешивался в дела военных и вел Германию к неизбежному краху.

    Напомним, 21 июня ФСБ рассекретила документы об убийстве нацистами детей и раненых бойцов в Крыму.

    19 июля 2024, 12:47 • Новости дня
    Избивший депутата Госдумы в Самаре мигрант оказался сторонником АУЕ и бойцом ММА
    Избивший депутата Госдумы в Самаре мигрант оказался сторонником АУЕ и бойцом ММА
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пострадавший при нападении мигрантов в Самаре депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что число потерпевших в деле увеличится, он отметил, что один из нападавших является бойцом ММА.

    Парламентарий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, в ходе потасовки пострадали три или четыре человека.

    Злоумышленники, по его словам, избили мужчину на пляже, водителя маршрутки, посетителей магазина и еще двух мужчин.

    Одним из нападавших является трижды судимый предводитель группировки и сторонник запрещенной организации АУЕ, получивший российское гражданство, это выходец из Таджикистана.

    «Он похвалялся в полиции, что он боец ММА, смотрящий за районом, сторонник запрещенной, воровской идеологии АУЕ. Вокруг него уже сложилась банда», – пояснил Матвеев.

    Депутат предположил, что если этого подозреваемого не лишат гражданства позже, то он выйдет из мест лишения свободы «еще большим авторитетом».

    Напомним, Следственный комитет России завел уголовное дело после нападения мигрантов на Матвеева.

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    19 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Названа причина глобального сбоя в работе Windows

    Verge: Обновление безопасности CrowdSrike привело к сбоям Windows по всему миру

    Названа причина глобального сбоя в работе Windows
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сбой в работе Windows по всему миру, приведший к перебоям в работе банков, аэропортов, телевещания и другой инфраструктуры, произошел из-за обновления поставщика кибербезопасности CrowdStrike.

    Обновление отключает все ПК и серверы, на которые было установлено, оно переводит их в цикл восстановления, из-за чего компьютеры не могут запуститься, передает РИА «Новости» со ссылкой на Verge.

    Между тем в самой корпорации Microsoft заявили о постепенной стабилизации ситуации.

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    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    19 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не в состоянии военными методами вернуть все потерянные территории, заявил Би-би-си президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».

    Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.

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    19 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска), сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.

    Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.

    Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.

    «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.

    Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.

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    19 июля 2024, 05:58 • Новости дня
    Госдеп признал обеспокоенность будущим ответом России на ракеты США в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы на размещение американских дальнобойных ракет в Германии вызывает обеспокоенность, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.


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    19 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о благодарности Европы за отказ Грузии от санкций против России
    В Тбилиси заявили о благодарности Европы за отказ Грузии от санкций против России
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Европейские политики, добивавшиеся от Грузии двусторонних санкций против России, ныне благодарят ее за отказ сделать это, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в интервью телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Многие (европейские политики) поблагодарили нас, сказав, что мы правильно поступили, не послушавшись их, – сказал он. – Одно высокое должностное лицо признало, что изначально от нас добивались введения санкций, но потом перестали».

    «Мы не поддались на ажитацию и поверхностный подход. Надеемся на скорый мир на Украине с учетом ее интересов и на ее условиях, и после этого это волнение (по отношению к Грузии) стихнет», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Потом же все поймут, что сделала Грузия, в том числе для Евросоюза. Мы сохранили мир не только для нас, но и для Европы», – заявил Шалва Папуашвили.

    По его словам, открытие Грузией «второго фронта» против России заблокировало бы транспортировку грузов между Европой и Азией по единственному и самому короткому пути.

    «Потому мы считаем, что ЕС должен зубами нас защищать от передряг. Именно ЕС в первую очередь не устраивает дестабилизация в Грузии», – сказал председатель парламента.

    Комментируя регулярную критику Грузии западными политиками, Шалва Папуашвили сказал, что у тех «нет ни грамма легитимации говорить от имени народа Грузии».

    «Они думают, что скушав в Грузии 20 хинкали и два хачапури, разобрались в нас и могут говорить от имени Грузии», – сказал Папуашвили, выразив надежду на то, что после парламентских выборов 26 октября и убедительной победы на них «Грузинской мечты» западные акторы больше не позволят себе такого поведения.

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    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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    19 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов

    Американист Дудаков: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю

    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Замена демократами Джо Байдена на другого кандидата может создать огромное количество проблем юридического характера. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о призыве Барака Обамы к Байдену задуматься о «жизнеспособности» собственной кандидатуры. На этом фоне СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен выйти из предвыборной гонки.

    «До сих пор Джо Байден и его семья, хотя и находились в определенной политической осаде, не намерены были сдаваться и отказываться от участия в выборах. При этом пресса на протяжении последних двух-трех недель прочит выход политика из гонки. Такой сценарий возможен, но пока сообщения СМИ выглядят как вброс, к ним стоит относиться с должной долей скепсиса», – считает американист Малек Дудаков.

    Он также указал на возросшее число демократов, которые выступают за то, чтобы заменить Байдена на другого кандидата. С таким призывом, напомнил собеседник, выступили такие видные деятели Демпартии, как Чак Шумер, Хаким Джеффрис, Нэнси Пелоси, а также Барак Обама.

    «Однако они все понимают, что менять Байдена сейчас уже очень поздно. Этот процесс может создать огромное количество проблем юридического характера, поскольку дедлайн для регистрации кандидатов заканчивается. Также непонятным остается то, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден все же выйдет из гонки», – уточнил политолог.

    Тем не менее в Штатах активно обсуждается замена Байдена на Камалу Харрис. «В случае реализации этого сценария, стоит ожидать длительных баталий внутри партии за позицию вице-президента. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, а также Джоша Шапиро из Пенсильвании», – отметил спикер.

    Пока же внутри Демпартии наблюдается очень сложная и неопределенная ситуация, добавил он. «С одной стороны, члены партии затягивают виртуальное голосование делегатов. С другой – Байдену играет на руку история с ковидом, потому что пока он болен и не участвует в предвыборных мероприятиях, в прессе не будут появляться новые ляпы и оговорки политика. Президента фактически спрятали в бункере. И сделали это члены команды, готовые идти до конца. Они надеются, что эту бурю удастся пересидеть», – заключил Дудаков.

    Ранее бывший президент США от Демократической партии Барак Обама счел, что его однопартийцу Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько «жизнеспособна» будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным издания, он беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают падать. Как отмечает WP, во время закулисных бесед экс-президент проявил глубокую вовлеченность в обсуждение будущей кампании Байдена и провел разговоры об этом со многими демократами.

    Внутри Демпартии все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. По информации источников газеты The New York Times, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали президенту США о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

    По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить. При этом отмечено, что в последние дни политик стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже на этих выходных.

    Как уточнили источники Newsmax, политик не станет поддерживать Камалу Харрис, а позволит выбрать себе замену съезду Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. При этом получить номинацию от демократов на пост президента также могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана.

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    19 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    В Харькове прогремела серия взрывов
    В Харькове прогремела серия взрывов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов раздалась в Харькове, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Как сообщает издание, взрывы могли произойти в пригороде, передает ТАСС.

    Сейчас в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы.

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    19 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

    Суд признал виновным в шпионаже журналиста WSJ Гершковича и отправил его в колонию на 16 лет

    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам.

    Гершкович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Ранее Гершкович не признал вину. Его обвиняют в шпионаже в пользу США. Суд проходит в закрытом режиме.

    Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начало суда по делу Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США.

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    19 июля 2024, 09:03 • Новости дня
    Западные СМИ увидели российские подлодки в Ирландском море

    National Interest: Российские подводные лодки представляют угрозу в Ирландском море

    Западные СМИ увидели российские подлодки в Ирландском море
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Москва демонстрирует новую угрозу вблизи берегов Великобритании, в Ирландском море были замечены российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса «Кило», пишет National Interest.

    По данным издания, данные лодки, известные на Западе как «Черная дыра» из-за своей бесшумности, представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона, передает РИА «Новости».

    «Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты и торпеды», – отмечает обозреватель Майя Карлин.

    Ранее издание Bloomberg писало, что первые подлодки класса Kilo были замечены в Ирландском море около полутора лет назад. Недавнее же появление российских субмарин в этом районе стало беспрецедентным по своему масштабу.

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    19 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море

    Военный эксперт Дандыкин: Публикации о русских подлодках в Ирландском море говорят о росте паранойи на Западе

    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сообщения об обнаружении российских субмарин в Ирландском море указывают на рост паранойи Запада. Раньше ситуацию вокруг подлодок Москвы нагнетала Швеция, теперь к ней присоединилась Британия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило».

    «Подлодки класса «Кило», о которых сообщает западная пресса, представляют собой российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Данные модели способны переносить как торпеды, так и ракеты «Калибр». В свое время за исключительную бесшумность передвижения их прозвали «черными дырами», – пояснил Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

    «Паранойя вокруг российских подлодок на Западе постепенно нарастает. Раньше панику раздувала Швеция, которой эти машины мерещились практически ежегодно. Еще в советское время из-за навигационной ошибки наша субмарина заблудилась и села на мель у берегов королевства. С тех пор обнаружение российских кораблей стало навязчивой идеей шведской армии», – отмечает он.

    «Видимо, переживания Стокгольма постепенно передались и Лондону. Однако их опасения чаще всего беспочвенны. Вероятно, если наша лодка и шла, то где-то в нейтральных водах Ирландского моря, а это не противоречит международным нормам», – добавляет собеседник.

    «Текущая история, скорее всего, объясняется простым нагнетанием обстановки со стороны Запада, что полностью укладывается в русофобскую линию политики США и ЕС. Их задача – сформировать из Москвы образ опасного противника. При этом сами американцы часто направляют свои подлодки в нейтральные воды Арктики и Средиземного моря. Другими словами, сталкиваемся с очередным проявлением двойных стандартов», – заключил Дандыкин.

    Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило». Так, по мнению издания National Interest, Москва при помощи подлодок якобы хочет продемонстрировать свою силу. Отмечается, что машины представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона.

    До этого газета Bloomberg писала о том, что первые российские субмарины были замечены в Ирландском море около 18 месяцев назад в районе гавани Корк. При этом недавнее появление подлодок называется беспрецедентным по своему масштабу. Однако, по сообщению издания, американские чиновники знали о перемещении машин.

    Британия не единственная страна, сообщавшая об обнаружении российских субмарин. Еще в 2014 году Швеция заявляла о наличии в водах страны неопознанной подводной лодки. Уже тогда Стокгольм утверждал, что судно может принадлежать Москве. Тем не менее, в 2015 начальник оперативных вооруженных сил королевства Андерс Гренстад рассказал, что в реальности искомый объект оказался техническим кораблем.

    Однако позже, в 2019 году, шведские СМИ писали о том, что перехваченный шведскими ВМС сигнал все же принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую. Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, рассказывал РИА «Новости», что одержимость Стокгольма российскими подлодками берет свое начало в 80-х годах, когда советская субмарина по ошибке оказалась в территориальных водах королевства.

    В интервью изданию «Коммерсант» Маттиас Йоранссон, автор книги «Идет медведь» сообщал, что в 2014 от жителей Швеции поступило в общей сумме около 300 сигналов об обнаружении российской субмарины. В период же с 1980 по 1995 было зарегистрировано 6437 наблюдений подлодок, якобы принадлежавших Москве.

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    19 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польша приняла решение, которое позволит ускорить поставки истребителей F-16 на Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он сообщил, что провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Британии, где обсуждался вопрос укрепления обороноспособности Украины, передает ТАСС.

    «Сегодня мы получили положительное решение от польского правительства, которое позволит Украине быстрее получить истребители F-16», – написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Зеленский не уточнил детали, но известно, что в состав польских ВВС входят 48 истребителей F-16.

    Ранее президент Украины пожаловался, что стране до сих пор не поставили истребители F-16.

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    19 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия пообещала поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия считает недружественными действия Украины по запрету поставок нефти из России и поднимет вопрос об этом 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя введение Украиной санкций против российской компании «Лукойл», поставляющей нефть по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

    По словам Сийярто, Венгрия указала украинским властям, что это неприемлемое и недружественное решение с их стороны, передает ТАСС.

    Он пообещал поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел ЕС, «потому что странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств – членов Евросоюза».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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