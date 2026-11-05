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    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    5 ноября 2026, 13:12 • Новости дня

    В России создали мобильный прибор для лечения когнитивных расстройств

    В России создали аппарат для лечения когнитивных расстройств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые разработали мобильный электроэнцефалограф и устройство виртуальной реальности для реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

    Ученые создали и клинически проверили мобильный электроэнцефалограф с биологической обратной связью, который предназначен для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств у пациентов, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

    Новый аппарат позволит создавать персонализированные программы реабилитации. В настоящее время специалисты готовят документы для регистрации устройства, его выход на рынок ожидается в конце 2026 года.

    Кроме того, в России успешно прошел тестирование экспериментальный образец медицинского изделия i-Pavlovian Cognitive. Эта технология создана для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом за счет вовлечения в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. Регистрация этого прибора запланирована на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    В понедельник вице-премьер заявила о необходимости достижения Россией уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о росте производства передового медицинского оборудования в стране.

    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    В Нидерландах доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

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    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач-эндокринолог назвала крадущее 20 лет жизни состояние

    Эндокринолог Морозова: Метаболический синдром сокращает жизнь на 20 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-эндокринолог Галина Морозова заявила, что метаболический синдром может сократить продолжительность жизни на 10-20 лет.

    По словам Морозовой, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, которые развиваются из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, передают СМИLenta.ru.

    «Эти состояния 10-20 лет украдут у вас из жизни», – предупредила Морозова в эфире канала «Россия 1».

    Она также отметила, что метаболический синдром провоцирует развитие опасных хронических заболеваний, включая сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни.

    Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила о связи роста случаев сахарного диабета второго типа с неправильным пищевым поведением.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    3 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост числа смертей от рака шейки матки

    Nature Medicine: К 2050 году смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

    Tекст: Дарья Григоренко

    К 2050 году количество смертей от рака шейки матки в мире может вырасти почти на 40%, а заболеваемость – на 20%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

    «Несмотря на то, что рак шейки матки в значительной степени можно предотвратить, он по-прежнему остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем мире», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

    Специалисты в рамках проекта Global Burden of Disease проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы и на основе выявленных тенденций построили прогноз до 2050 года.

    По оценкам ученых, в 2023 году в мире зарегистрировали около 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. Ожидается, что к 2050 году эти показатели вырастут до 1,08 млн диагнозов и 522 тыс. смертей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве предсказали рост числа случаев рака в России к 2050 году на 15,9%.

    В сентябре ученые назвали инфекции причиной 12% случаев онкологии в мире.

    В июле во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе и России из-за старения населения.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    2 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Археологи обнаружили в Афганистане монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    В афганской провинции Пактия нашли медные монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Пактия на востоке Афганистана археологи обнаружили медные монеты, которые относятся к периоду правления пятого кушанского царя Хувишки, занимавшего трон во II веке.

    На востоке Афганистана археологи нашли древние медные монеты, которые, скорее всего, относятся к периоду правления пятого царя кушанской династии Хувишки, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское министерство информации и культуры.

    «Экспертная группа управления археологии министерства информации и культуры Афганистана в ходе экспедиции в девяти уездах названной провинции обнаружила и зарегистрировала 28 различных археологических артефактов, в том числе медные монеты, фрагменты керамической посуды, а также два исторических сооружения», – заявил глава управления Сайед Забиулла Садат.

    По его словам, все эти объекты предположительно относятся к Кушанскому периоду, который длился с начала I по середину III века.

    Чиновник добавил, что ряд других найденных артефактов может принадлежать как к кушанскому, так и к исламскому периодам, что повышает их историческую и археологическую значимость.

    Глава управления также сообщил, что в ходе экспедиции специалисты провели информационные встречи с жителями уездов и местными властями.

    Им разъяснили указ верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады о защите исторических памятников. Правитель Кушанского царства Хувишка занимал трон предположительно в 131–166 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в афганской провинции Баглан маленький пастух случайно обнаружил на пастбище серебряную монету возрастом около 2 тыс. лет.

    В прошлом году во время геодезических работ в Афганистане нашли остатки древнего городища с предметами кушанского периода.

    Археологические находки в Гизе указали на возведение пирамид профессиональными рабочими бригадами, а не рабами.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    3 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения

    Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказаться от вредных привычек значительно сложнее в коллективе или семье, где другие люди продолжают им следовать, заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».

    «Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.

    Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.

    До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.

    В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Глава ведомства назвал старение населения одним из главных вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья.

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    3 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Больная раком блогер Лерчек начала повторный курс химиотерапии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии в московской клинической больнице №62.

    Лечение проходит в государственном медицинском учреждении по полису ОМС после наблюдения в НМИЦ онкологии имени Блохина. Химиотерапия является промежуточным этапом перед вылетом в Китай, где Чекалина рассчитывает получить вакцину для борьбы с онкологическим заболеванием, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии… Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике №62. После Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», – сказала Чекалина.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. Ранее адвокат Константин Третьяков отмечал, что защита запросила у суда разрешение на поездку в Китай для лечения по официальному приглашению клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защита Чекалиной обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения.

    В среду Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В прошлом месяце Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    3 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Минздрав перечислил разрушающие здоровье россиян вредные привычки

    Замминистра здравоохранения Котова: Неправильное питание разрушает здоровье

    Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова отнесла к главным вредным привычкам злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и недостаток физической активности.

    Котова заявила, что образ жизни человека определяет состояние его здоровья на 60%, в то время как генетика влияет на развитие заболеваний лишь на 15%, передает РИА «Новости».

    «Давайте еще раз обозначим, какие привычки здоровые, какие привычки вредные. Вот мы каждый раз об этом говорим, но тема очень сложная, многогранная. Злоупотребление алкоголем – один. Табакокурение – два. Нерациональное питание и недостаточная двигательная активность», – сказала Котова в ходе конгресса «Национальное здравоохранение».

    Замминистра пояснила, что россияне потребляют слишком много сахара, кондитерских изделий и углеводов. При этом в рационе граждан наблюдается нехватка овощей, фруктов и клетчатки, а также переизбыток соли.

    Кроме того, в рамках профильного национального проекта в России создадут более 600 центров медицины здорового долголетия. Специалисты учреждений будут определять тип старения пациентов, составлять персональные планы ведения здорового образа жизни и оказывать психологическую поддержку при избавлении от зависимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сокращении продолжительности жизни из-за ожирения.

    Мурашко назвал старение населения одним из главных вызовов в сфере охраны здоровья россиян.

    Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева сообщила о высокой вероятности дожить до ста лет при отказе от вредных привычек.

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    2 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Садовничий назвал строительство нового кампуса МГУ проектом века

    Tекст: Ольга Иванова

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что новый кампус мирового уровня на Ломоносовском проспекте будет состоять из пяти корпусов и станет «проектом века» для университета.

    «Концепция нового кампуса МГУ основана на принципе функционального разнообразия. Она предусматривает создание пяти корпусов, объединенных общей научно-образовательной задачей», – заявил Садовничий. По его словам, первая очередь строительства охватит свыше 220 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    В состав первой очереди войдут два научно-образовательных корпуса площадью по 100 тыс. кв. метров каждый и вторая очередь Университетской гимназии МГУ на 23,4 тыс. кв. метров. Пространство спроектировано для стимулирования научных коллабораций и помощи студентам и ученым в раскрытии их потенциала.

    Ректор назвал создание кампуса стратегической инвестицией в будущее России и вопросом технологического суверенитета страны. Он отметил, что реализация проекта укрепит позиции МГУ среди ведущих университетов мира и поможет сформировать единую инновационную экосистему.

    Минобрнауки ранее завершило четвертый отбор для федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В его рамках выбрали 19 проектов в 17 городах с общим объемом финансирования 474 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил о завершении строительства нового кампуса филиала Петербургского государственного университета в Каире.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о полном завершении капитального ремонта фасадов исторических зданий МГУ.

    В вузе запустили первый межвузовский курс по социальной архитектуре.

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