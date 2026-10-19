Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Мурашко назвал факторы развития ожирения
Мурашко: Модифицированные продукты могут быть дополнительной причиной ожирения
Дополнительными факторами, способствующими развитию ожирения, являются стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал в ходе XXI Национального конгресса терапевтов, что стресс, потребление модифицированных продуктов и ухудшение качества сна служат дополнительными причинами развития ожирения, передает РИА «Новости».
«Борьба с ожирением – это ключ к снижению развития остальных хронических неинфекционных заболеваний», – сказал Мурашко.
Он добавил, что хронические недуги напрямую отражаются на экономике государства, поскольку их часто диагностируют у людей трудоспособного возраста. При этом здоровый образ жизни помогает существенно сократить потенциальные риски развития заболеваний и смерти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию.
В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.
Россия вошла в десятку стран по темпам роста ожирения.