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Россия оказалась в десятке стран по темпам роста ожирения
Академик РАН, зам. президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о стремительном увеличении числа людей с лишним весом в стране, назвав это следствием изменения образа жизни современного человека.
Россия оказалась среди стран – мировых лидеров по скорости распространения избыточного веса среди населения.
«То, что число тех, кто страдает от ожирения, нарастает – это очевидно, первая десятка. Мы, слава богу, пока туда не входим, но мы по темпам прироста ожирения находимся в первой десятке», – сказал Онищенко РИА «Новости».
По его словам, проблема стала результатом резких эволюционных изменений, при которых люди перестали активно двигаться, сохранив доступ к обильному питанию.
Эксперт подчеркнул, что за подобными сравнениями следуют серьезные эндокринные нарушения диабетического характера, способные привести человека к инвалидности.
Согласно медицинским прогнозам, при сохранении текущих тенденций к 2030 году избыточный вес появится у 60% жителей планеты. Это затронет 3,3 млрд человек, из которых 1,1 млрд столкнутся с ожирением, а 25% из них будут страдать от морбидной формы заболевания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи разработали проект новых клинических рекомендаций, предлагающих ввести диагноз «сверхожирение». Минздрав в мае сообщал о наличии ожирения у каждого третьего жителя России. Онищенко заявлял, что от ожирения не избавиться уколами.