В Минздраве сообщили о наличии ожирения у каждого третьего жителя России
Масштабная эпидемиологическая статистика выявила избыточный вес у огромного числа граждан, что грозит массовым развитием опасных сопутствующих заболеваний, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева.
Официальные медицинские показатели фиксируют заболевание лишь у небольшой части населения. При этом реальная картина распространения недуга выглядит гораздо тревожнее, передает РИА «Новости».
«По данным социальной статистики, мы имеем зарегистрированных не более 3 млн пациентов с ожирением. По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально те пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом», – заявила Мокрышева.
Специалист подчеркнула во время московской пресс-конференции, что подобное состояние организма напрямую предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России зафиксировал рост распространенности детского ожирения в стране.
В апреле власти включили хирургическое лечение лишнего веса в программу обязательного медицинского страхования.
Эксперты Сеченовского университета спрогнозировали наличие данного заболевания у трети россиян к 2034 году.