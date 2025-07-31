Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.4 комментария
Минздрав предложил новые стандарты лечения гипертонии
Минздрав предложил продлить курс терапии гипертоников до 12 месяцев
Средний срок терапии для пациентов с повышенным давлением может увеличиться до года вместо прежних десяти дней, следует из проекта приказа Министерства здравоохранения о новых стандартах лечения гипертонии.
Минздрав России опубликовал проект приказа о новых стандартах лечения гипертонии, пишет «Комсомольская правда».
Согласно документу, средний срок терапии для пациентов с повышенным давлением может увеличиться до года вместо прежних десяти дней.
Стандарты предусматривают расширение перечня диагностических процедур: в список добавлены анализы на белок, билирубин, ферменты печени, а также рентген грудной клетки и ультразвуковое исследование брюшной полости. В стационаре гипертоников будет ежедневно осматривать кардиолог при участии медицинского персонала.
В документе также указано, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смертности и инвалидности в России. Пациентам с гипертонией рекомендовано регулярно отслеживать липидный профиль, включающий холестерин, ЛПВП, ЛПНП и триглицериды.
Ранее Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ.
До этого Министерство здравоохранения предложило утвердить единый стандарт оказания медицинской помощи при мигрени взрослым и детям.