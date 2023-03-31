В России решили лечить мигрень по единому стандарту

В Минздраве предложили утвердить единый стандарт оказания медпомощи при мигрени

Министерство здравоохранения предложило утвердить единый стандарт оказания медицинской помощи при мигрени взрослым и детям.

Проект соответствующего приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту приказа, если раньше для диагностики заболевания пациент должен был побывать на приеме у нескольких специалистов – кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, терапевта и эндокринолога, то теперь достаточно будет пройти лишь консультацию врача невролога, пишет Парламентская газета.

Документом предлагается признать утратившими силу два предыдущих приказа Минздрава со стандартами оказания медицинской помощи при мигрени от 24 декабря 2012 года – первый касался диагностики мигрени и купирования ее приступа, а второй – профилактического лечения.

Для исследования заболевания также потребуется пройти магнитно-резонансную ангиографию одной области либо всего головного мозга, чтобы получить информацию о состоянии сосудов головы. Тогда как ранее требовалось сдать общий и клинический анализ крови, пройти МРТ головы, шеи, сделать рентген всего черепа в одной или более проекциях, рентген шейно-дорсального отдела позвоночника, легких, ЭКГ, электроэнцефалографию и получить интерпретацию результатов этих исследований.

После диагностики и исследования заболевания потребуется повторный осмотр у специалиста. И если предыдущие приказы опять-таки предусматривали повторный прием у шести специалистов, то теперь, согласно проекту нового приказа, достаточно будет понаблюдаться у врача-анестезиолога-реаниматолога и пройти повторный прием у врача-невролога. Также после установления диагноза может потребоваться ежедневный осмотр невролога с наблюдением в отделении стационара.

Кроме того, новый проект предусматривает расширение немедикаментозных способов профилактики и лечения мигрени. Так, Минздрав предлагает для лечения заболевания такие методы, как: психотерапия, в том числе индивидуальная, стимуляция коры головного мозга короткими магнитными импульсами, ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы, тренировка с биологической обратной связью по электромиографии, рефлексотерапия.

При этом предыдущие приказы ограничивали немедикаментозное лечение двумя способами: ЛФК при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга и психотерапией.

В ведомстве также предложили расширить медикаментозную терапию мигрени. Согласно предыдущим стандартам оказания помощи, приступи мигрени купировались нестероидными противовоспалительными препаратами (диклофенак, лорноксикам, аспирин, ибупрофен, парацетамол), противорвортными средствами (метоклопрамид и лорноксикам) и триптанами (суматриптан и элетриптан).

Помимо этого, профилактика мигрени включала прием препаратов от нарушения ритма сердца. Новым стандартам предложено существенно расширить круг применяемых препаратов, включив в него новые виды триптанов (золмитриптан), нестероидных противовоспалительных препаратов (напроксен, кеторолак, декскетопрофен) и лекарства для стимуляции моторики желудочно-кишечного тракта (домперидон и метоклопрамид).

Также пациентам, страдающим мигренью, предложат соблюдать специальную диету, так как ряд продуктов могут ее спровоцировать.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что каждый десятый житель Земли страдает от головных болей при мигренях.