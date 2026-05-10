Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.3 комментария
ВОЗ оценила риск распространения хантавируса
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о низком риске распространения хантавируса
Вспышка хантавируса «Андес» на борту круизного судна MV Hondius не представляет глобальной угрозы, это не коронавирус, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно», – приводит слова Гебрейесуса ТАСС.
По его словам, тревога общества вполне обоснованна после недавней пандемии, однако текущая ситуация намного лучше. Риск заражения остается минимальным как для всего мира, так и для жителей Канарских островов, куда лайнер прибудет в воскресенье.
Низкая опасность объясняется природой самого вируса и своевременными мерами испанского правительства. Пассажиров охваченного инфекцией судна планируют эвакуировать десятью авиарейсами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения инфекции на судне. Специалисты ЮАР определили ставший причиной смерти туристов штамм хантавируса «Андес». Экстренные службы эвакуировали с корабля трех заболевших человек.