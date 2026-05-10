Депутат гордумы Елгавы Пагор: Мемориалы Латвии усыпаны цветами в День Победы

Tекст: Антон Антонов

Пагор отметил, что граждане шли к мемориалам, минуя многочисленные запреты, передает РИА «Новости».

«Все братские захоронения, где я сегодня был, были усыпаны цветами, за что вам огромное спасибо. Мне кажется, не на одно мероприятие в Латвии люди не несут такое огромное количество цветов», – подвел итоги празднования депутат.

Попытки чиновников переписать историю не смогли остановить жителей республики, заявил он. Пагор подчеркнул, что праздник объединяет не только русскоговорящих, но и множество латышей. Он добавил, что памятная дата прошла без громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти латвийского Даугавпилса потушили последний Вечный огонь в Прибалтике. В апреле правоохранительные органы усилили контроль за русскоязычным населением.