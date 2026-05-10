FT сообщила о контроле Ираном Ормузского пролива с помощью «москитного флота»
Власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе, пишет Financial Times.
По данным Financial Times, именно «москитный флот» является самой активной надводной силой страны, сочетая дешевые массовые лодки и современные модели, передает РИА «Новости».
Эксперты ранее заявляли, что порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и несколько тысяч ракетных катеров способны эффективно противостоять американским военно-морским силам. Часть судов имеет легкое вооружение, тогда как другие оснащены ракетами малой дальности.
Взаимодействие флота с арсеналом беспилотников Корпуса стражей исламской революции позволило Тегерану поддерживать постоянную угрозу, достаточную для отпугивания проходящих кораблей. Обозреватели считают, что эта тактика останется центральной для региона даже после завершения текущих конфликтов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные отразили нападение иранских катеров в Ормузском проливе. В апреле Вашингтон поручил американскому флоту уничтожать суда москитного флота Ирана.