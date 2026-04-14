NYT раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана

Tекст: Мария Иванова

Президент США приказал начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для оказания давления на Тегеран, пишет The New York Times.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что операция направлена на предотвращение захода торговых судов в иранские порты и выхода из них.

В рекомендациях для моряков отмечается, что детали операции находятся «в стадии разработки». Представители CENTCOM подчеркнули, что блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран и затронет иранские порты по обе стороны пролива.

Для контроля за судоходством американские военные могут использовать эсминцы с радиолокационными системами или беспилотники. При обнаружении подозрительного судна эсминец может запросить информацию о его маршруте, грузе и экипаже, а затем предложить принять досмотровую группу.

В случае отказа судна от досмотра американские военные могут использовать вертолеты для высадки спецназа на палубу. Подобная тактика уже применялась ВМС США в Персидском заливе после 1991 года для контроля за экспортом иракской нефти, а также недавно при перехвате танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море.

Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии подтвердил получение уведомления о перекрытии Ормузского пролива.