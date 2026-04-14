Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.0 комментариев
NYT раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана
Соединенные Штаты начали масштабную морскую блокаду Ирана, порядок перехвата и досмотра иностранных торговых судов в Ормузском проливе приблизительно определен.
Президент США приказал начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для оказания давления на Тегеран, пишет The New York Times.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что операция направлена на предотвращение захода торговых судов в иранские порты и выхода из них.
В рекомендациях для моряков отмечается, что детали операции находятся «в стадии разработки». Представители CENTCOM подчеркнули, что блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран и затронет иранские порты по обе стороны пролива.
Для контроля за судоходством американские военные могут использовать эсминцы с радиолокационными системами или беспилотники. При обнаружении подозрительного судна эсминец может запросить информацию о его маршруте, грузе и экипаже, а затем предложить принять досмотровую группу.
В случае отказа судна от досмотра американские военные могут использовать вертолеты для высадки спецназа на палубу. Подобная тактика уже применялась ВМС США в Персидском заливе после 1991 года для контроля за экспортом иракской нефти, а также недавно при перехвате танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале морской блокады иранских портов 13 апреля.
Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии подтвердил получение уведомления о перекрытии Ормузского пролива.