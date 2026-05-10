  • Новость часаИран передал Пакистану ответ на предложения США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Орбан предрек превращение Венгрии в коврик для ног Брюсселя
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    3 комментария
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 комментариев
    10 мая 2026, 17:52 • Новости дня

    Израиль уничтожил десятки боевиков «Хезболлы» за неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные нанесли серию ударов по объектам в Ливане, нейтрализовав значительное количество бойцов и инфраструктуру шиитского движения.

    За прошедшую неделю израильские силы уничтожили около 70 целей движения «Хезболла» в Ливане и ликвидировали свыше 30 членов этой организации, передает РИА «Новости». Информацию подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «За последнюю неделю силы 146-й дивизии уничтожили около 70 террористических целей и ликвидировали более 30 боевиков «Хезболлах», – подчеркивается в официальном заявлении военных.

    Командование ЦАХАЛ отметило, что продолжит операции для защиты израильских граждан и солдат от угроз, следуя указаниям политического руководства страны. Несмотря на формально действующий режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, авиация и артиллерия еврейского государства ежедневно наносят удары по ливанской территории. В ответ «Хезболла» атакует израильских военных в приграничной зоне, при этом ЦАХАЛ регулярно обвиняет движение в нарушении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник ликвидировал командира элитного спецподразделения «Радван» Ахмеда Али Балута в пригороде Бейрута.

    За одни сутки Армия обороны Израиля уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.

    С начала военного конфликта израильские военные устранили свыше 250 бойцов этой шиитской организации.

    10 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    @ Iranian Government/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

    Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

    В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

    При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

    Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    Иран передал Пакистану ответ на предложения США
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта.

    Исламская Республика передала пакистанской стороне свой ответ на американские предложения по завершению противостояния, передает РИА «Новости». Ранее, третьего мая, Вашингтон направил Исламабаду реакцию на иранскую инициативу, которая включала 14 пунктов.

    «Ответ Исламской Республики Иран на последний текст предложения США по завершению конфликта был сегодня передан пакистанскому посреднику», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская Республика передала Исламабаду текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Инициатива Тегерана подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии вопросов по ядерной сфере в данном мирном плане.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин сообщил о предложении по вывозу обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    «Такой опыт есть, мы и сейчас готовы повторить этот опыт… Наши предложения лежат на столе, мне кажется, это хорошее предложение», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации», – сказал Путин.

    США, Иран и Израиль изначально согласились на вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию, но затем Вашингтон передумал, заявил Путин. Он добавил, что Иран не без основания доверяет России в ядерной сфере.

    Кроме того, российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бывшего секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент охарактеризовал погибшего как человека, с которым можно было выстраивать конструктивный диалог, отметив его умение слушать и адекватно реагировать на обсуждаемые вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Али Лариджани в марте подтвердил информацию о его гибели. Путин направил верховному лидеру Ирана послание с соболезнованиями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы принять излишки обогащенного урана.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Власти Израиля построили секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    WSJ: Израиль разместил секретную базу в Ираке для ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу, предназначенную для проведения воздушных операций против иранских объектов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников.

    По данным Wall Street Journal, «Израиль создал тайную военную базу в иракской пустыне для ведения воздушных атак против Ирана и нанесения ударов по иракским военным, которые почти обнаружили ее в начале войны», передает РИА «Новости»

    Тайный объект играл роль логистического хаба для израильской авиации и служил местом дислокации спецназа. На базе дежурили поисково-спасательные команды, готовые искать катапультировавшихся летчиков из сбитых самолетов. Там же находились бойцы, обученные диверсиям на территории противника.

    Весной базу едва не раскрыли из-за местного пастуха, который заметил необычную активность вертолетов. Иракские солдаты выдвинулись на проверку, но израильская авиация сдержала их продвижение ударами с воздуха.

    Точное местоположение военного центра остается неизвестным. При этом отмечается, что после крушения американского истребителя F-15 возле Исфахана Израиль предлагал США помощь, однако американцы спасли двух летчиков самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти еврейского государства обсуждают с Вашингтоном возможность нанесения новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре.


    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 01:19 • Новости дня
    Bloomberg указало на быстрое сокращение мировых запасов нефти
    Bloomberg указало на быстрое сокращение мировых запасов нефти
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые запасы нефти стремительно сокращаются, что связано с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и ограничениями судоходства в Ормузском проливе, передает Bloomberg.

    По оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля глобальные резервы уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель значительно превышает предыдущие значения. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что текущие объемы сырья приблизились к минимальным отметкам с 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Быстрое истощение запасов создает серьезные риски еще более резких скачков цен и возникновения дефицита. Эксперты отмечают, что правительства стран мира едва ли смогут эффективно смягчить последствия этой ситуации. Даже после окончания конфликта на рынке может сохраниться крайне нестабильная обстановка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мировые запасы нефти сократились на рекордные 200 млн баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК упала до самого низкого показателя с 1990 года. Глобальные резервы энергоносителей достигли минимального уровня за последние восемь лет.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 08:00 • Новости дня
    Обострение на Ближнем Востоке вызвало дефицит серной кислоты

    WSJ: Кризис вокруг Ирана взвинтил мировые цены на серную кислоту

    Tекст: Антон Антонов

    Напряженность в Персидском заливе спровоцировала масштабные перебои в глобальных поставках серной кислоты, пишет Wall Street Journal.

    Значительная доля этого вещества традиционно поступает с нефтеперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Химикат критически важен для производства удобрений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    «Война в Персидском заливе и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит мир в производстве продуктов питания, металла, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды», – говорится в публикации.

    Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон пояснила, что угроза дефицита на рынке удобрений заставила Китай, являющийся крупнейшим производителем кислоты, ввести экспортные ограничения. Это решение дополнительно подстегнуло рост цен и усугубило нехватку сырья. По оценке эксперта агентства Argus Сары Марло, от сокращения китайских поставок сильнее всего могут пострадать экономики Чили и Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте уже сообщалось о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки серной кислоты. Кроме того, в Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал противостояние Ирана и США тяжелым конфликтом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода дал оценку ближневосточному кризису, назвав конфликт между Ираном и США очень сложным.

    «Что касается Ирана и США: очень тяжелый и сложный конфликт», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин выразил надежду на то, что противостояние вокруг Ирана будет прекращено в кратчайшие сроки. При этом он подчеркнул важность того, чтобы любые достигаемые договоренности учитывали интересы всех государств и народов ближневосточного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможны четыре варианта завершения конфликта: быстрое мирное соглашение и открытие Ормузского пролива; долгие переговоры; эскалация военного конфликта с новыми разрушениями инфраструктуры; затяжной кризис с обвалом потребления.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    FT сообщила о контроле Ираном Ормузского пролива с помощью «москитного флота»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе, пишет Financial Times.

    По данным Financial Times, именно «москитный флот» является самой активной надводной силой страны, сочетая дешевые массовые лодки и современные модели, передает РИА «Новости».

    Эксперты ранее заявляли, что порядка 20 мини-подводных лодок типа Ghadir и несколько тысяч ракетных катеров способны эффективно противостоять американским военно-морским силам. Часть судов имеет легкое вооружение, тогда как другие оснащены ракетами малой дальности.

    Взаимодействие флота с арсеналом беспилотников Корпуса стражей исламской революции позволило Тегерану поддерживать постоянную угрозу, достаточную для отпугивания проходящих кораблей. Обозреватели считают, что эта тактика останется центральной для региона даже после завершения текущих конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные отразили нападение иранских катеров в Ормузском проливе. В апреле Вашингтон поручил американскому флоту уничтожать суда москитного флота Ирана.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты сохраняют ограничения на движение судов в ближневосточном регионе, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на фоне остановки операции «Проект Свобода».

    CENTCOM заявило, что «морская блокада США против Ирана продолжается в полном объеме». Военное ведомство уточнило, что на сегодняшний день американские вооруженные силы развернули 58 торговых судов, четыре корабля получили различные повреждения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 апреля Центральное командование вооруженных сил США начало морскую блокаду иранских портов. Вашингтон приостановил реализацию миссии «Проект Свобода» на короткий период времени.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил грузовое судно у берегов Катара

    UKMTO сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно около Дохи

    Tекст: Мария Иванова

    К северо-востоку от столицы Катара в коммерческий корабль попал неопознанный боеприпас, однако экипажу удалось быстро ликвидировать возникшее возгорание.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел 10 мая недалеко от катарской столицы Дохи, передает РИА «Новости».

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), после удара на борту вспыхнул небольшой пожар, который экипажу удалось оперативно потушить.

    «Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об инциденте к северо-востоку от Дохи. От судна поступило сообщение о попадании в него неизвестного снаряда... Жертв нет», – отмечается в официальном заявлении на сайте британского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Катара.

    В конце марта из-за удара по другому судну в районе Дубая вспыхнул пожар.

    В середине марта у восточного побережья ОАЭ коммерческий танкер получил незначительные повреждения от неопознанного боеприпаса.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    Жертвами израильского удара по югу Ливана стали девять человек

    В результате атаки авиации Израиля на ливанскую Саксакию погибли девять человек

    Tекст: Мария Иванова

    Авианалет Израиля на населенный пункт в окрестностях Сайды в Ливане привел к гибели целой семьи беженцев, еще 15 местных жителей получили различные ранения.

    Израильская боевая авиация нанесла удар по поселению Саксакия на юге Ливана, передает ТАСС.

    Жертвами этой жестокой атаки стали девять человек, еще 15 мирных граждан серьезно пострадали.

    В министерстве здравоохранения республики сообщили трагические подробности произошедшего. «Ракетный удар был нанесен по одному из домов, в котором проживала семья беженцев из приграничных районов, все ее члены, включая троих детей погибли», – указывается в тексте заявления.

    В ведомстве добавили, что количество жертв может увеличиться, поскольку спасательные службы продолжают разбирать завалы. Накануне израильские военные атаковали позиции шиитской милиции «Хезболлах» около нескольких южных городов, предварительно призвав местное население эвакуироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле израильская авиация атаковала семь населенных пунктов на территории южного Ливана.

    В результате ночного налета на поселение Джбшит погибла семья из пяти человек.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Разведка Ирана ликвидировала вооруженную ячейку израильского «Моссада»

    Спецслужбы Ирана ликвидировали две связанные с «Моссадом» группы диверсантов

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

    Сотрудники министерства разведки исламской республики пресекли деятельность двух ячеек, работавших на израильские спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Во время захвата произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного из злоумышленников.

    «Одна связанная с «Моссадом» оперативная группировка из четырех человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами», – говорится в заявлении ведомства.

    Членов второй группы силовики обнаружили в провинциях Керман и Альборз. У задержанных изъяли три пистолета Colt с глушителями, снайперскую винтовку, ружье Winchester, бронежилеты, боеприпасы и терминал спутниковой связи Starlink.

    Еще одного вражеского агента поймали при попытке пересечь северную границу страны. Шпион планировал передать противнику секретные данные о военных центрах провинции Казвин.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти казнили двух мужчин по обвинению в передаче секретных данных израильской разведке

    В апреле в Исламской Республике повесили связанного с «Моссадом» участника массовых беспорядков.

    В марте иранская разведка задержала в провинции Керманшах готовившую диверсии на стратегических объектах группу из трех человек.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Минобороны Кувейта сообщило об отражении атаки беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система ПВО Кувейта отразила атаку беспилотников на территории страны, сообщили в Минобороны эмирата.

    Система противовоздушной обороны Кувейта успешно отразила атаку беспилотников, передает ТАСС. В заявлении Минобороны эмирата, опубликованном в социальной сети X, говорится: «Вооруженные силы обнаружили в воздушном пространстве Кувейта ряд враждебных беспилотников, были приняты меры в соответствии с установленными процедурами». При этом министерство не уточнило, откуда были запущены БПЛА, и не привело данных о результативности отражения атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта беспилотники повредили радарную систему международного аэропорта Эль-Кувейта.

    До этого средства противовоздушной обороны эмирата массово перехватили вражеские ракеты в небе над страной.

    В начале марта генштаб армии Кувейта успешно уничтожил двенадцать иранских дронов.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Иранская теннисистка отказалась играть в финале из-за израильтянки

    Иранская теннисистка снялась с финала турнира из-за соперницы из Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иранская теннисистка Хана Шабанпур бойкотировала решающий матч парного разряда на соревнованиях в Стамбуле, не желая выходить на корт против представительницы еврейского государства.

    Спортсменка должна была выступить в паре с турчанкой Самие Идиль Озкерестеджи против израильтянки Маргариты Актугановой и россиянки Евы Султановой, передает РИА «Новости».

    Однако на сайте Международной федерации тенниса появилось официальное подтверждение об отказе ирано-турецкого дуэта от участия в матче.

    В генеральном консульстве Ирана в Казани поддержали решение девушки. «Прямо в тот момент, когда твои усилия должны были принести плоды и все ждали твоего нового триумфа, ты своим смелым выбором показала, что иногда быть героем, значит, стоять за свою Родину и свой народ!» – говорится в сообщении дипломатов.

    В конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, жертвами которых стали более 3 тыс. человек. В апреле Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а американские власти начали блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация футбола Ирана выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир в США.

    Президент США ранее поручил советникам готовиться к длительной блокаде исламской республики.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по курдским объектам в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Объекты курдской партии в иракской провинции Эрбиль подверглись удару тремя ракетами Ирана, что привело к повреждению инфраструктуры, но обошлось без жертв.

    Атаке подверглись позиции Ассоциации трудящихся Курдистана на севере Ирака, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил представитель руководства партии Амджад Хусейн Бенахи.

    «Наши объекты в долине Алана, относящейся к провинции Эрбиль, сегодня днем подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана», – заявил политик курдскому агентству Rudaw.

    Удар был нанесен тремя ракетами. В результате инцидента человеческих жертв удалось избежать, однако имуществу причинен существенный материальный ущерб.

    На фоне хрупкого перемирия между США и Ираном участились атаки беспилотников на курдские объединения. В течение этого месяца ударам подвергались районы вблизи округа Койсанджак и лагерь Сурдаш в провинции Сулеймания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военнослужащие применили ударные беспилотники для поражения объектов курдских группировок в Ираке.

    Вооруженные силы Ирана ликвидировали трех представителей оппозиции в Иракском Курдистане.

    Ранее Тегеран провел ракетный обстрел позиций сепаратистских группировок на иракской территории.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Политолог объяснил давление ЕС на Фицо из-за визита в Москву
    Geely и Changan из-за падения спроса потеряли в России 15,7 млрд рублей
    Назван «нулевой пациент» вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
    Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях
    В России пропала фура со смертельно опасными пчелами из Средней Азии
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации