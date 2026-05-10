Израиль уничтожил десятки боевиков «Хезболлы» за неделю
Израильские военные нанесли серию ударов по объектам в Ливане, нейтрализовав значительное количество бойцов и инфраструктуру шиитского движения.
За прошедшую неделю израильские силы уничтожили около 70 целей движения «Хезболла» в Ливане и ликвидировали свыше 30 членов этой организации, передает РИА «Новости». Информацию подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«За последнюю неделю силы 146-й дивизии уничтожили около 70 террористических целей и ликвидировали более 30 боевиков «Хезболлах», – подчеркивается в официальном заявлении военных.
Командование ЦАХАЛ отметило, что продолжит операции для защиты израильских граждан и солдат от угроз, следуя указаниям политического руководства страны. Несмотря на формально действующий режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, авиация и артиллерия еврейского государства ежедневно наносят удары по ливанской территории. В ответ «Хезболла» атакует израильских военных в приграничной зоне, при этом ЦАХАЛ регулярно обвиняет движение в нарушении перемирия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник ликвидировал командира элитного спецподразделения «Радван» Ахмеда Али Балута в пригороде Бейрута.
С начала военного конфликта израильские военные устранили свыше 250 бойцов этой шиитской организации.