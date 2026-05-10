Прокуратура назвала предварительную причину пожара на рынке в Пятигорске
Возгорание торговых павильонов на площади более 1 тыс. кв. метров в Предгорном округе Пятигорска могло произойти из-за неисправности электропроводки, сообщила прокуратура региона.
Масштабное ЧП на территории Ставропольского края привлекло внимание надзорных органов, передает РИА «Новости». Специалисты оперативно приступили к выяснению обстоятельств инцидента.
Ранее в региональном главке МЧС уточнили масштабы происшествия. Огонь стремительно охватил торговые павильоны на местном рынке. Общая площадь пожара достигла 1,1 тыс. кв. метров.
«Прокуратурой края организована проверка по факту пожара в Предгорном округе. Установлено, что утром 10 мая, в нескольких павильонах на рынке произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание», – сообщили в прокуратуре региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь возгорания на пятигорском рынке «Лира» составила 1,1 тыс. квадратных метров.
Несколькими днями ранее из-за короткого замыкания вспыхнул пожар в армавирском магазине «Светофор».