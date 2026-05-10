Tекст: Дарья Григоренко

«В Васильевском муниципальном округе, на автодороге село Скельки – город Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно», – написал Балицкий в своём канале в Max.

По его данным, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Также в результате атак беспилотников были повреждены легковой автомобиль, два грузовика и частный жилой дом.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали города и муниципальные округа Запорожской области, пострадали два человека.

Напомним, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник Родион Мирошник сообщил, что Киев усилил атаки на российские территории вдоль линии боевого соприкосновения в ночь на пятницу, несмотря на объявленное Россией перемирие.