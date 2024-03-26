  • Новость часаФСБ задержала группировку из руководителей Минэка на рабочих местах
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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    10 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    60 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит продолжать делать то, что должно.

    14 комментариев
    26 марта 2024, 10:22 • Новости дня

    Экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с Путиным

    DPA: Экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с Путиным и готовности к сотрудничеству с Россией

    Экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с Путиным
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил агентству DPA, что сохранил дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным, отвергая критику сотрудничества с российскими энергетическими компаниями после завершения политической карьеры.

    Шредер заверил, что поддерживает дружеские отношения с российским лидером, несмотря на ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, есть надежда, что его партия вернется к своим антивоенным традициям и попытается внести вклад в мирное урегулирование на Украине. Кроме того, Шредер выразил надежду, что действующий канцлер Олаф справится с этой задачей.

    Ранее Шредер назвал верным решение действующего канцлера Олафа Шольца не передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    25 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу
    Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Лидия назвала «особью» погибшего от рук террориста человека в «Крокус Сити Холле».

    Жена журналиста в своем Telegram-канале заявила, что один из погибших мужчин, которому на видеозаписи террористов наносят удары ножом в горло, «очень любил Россию и очень не любил Невзорова». При этом она назвала погибшего «особью», а слово «Россия» написала с маленькой буквы.

    В подтверждение своих слов она опубликовала скриншот якобы со страницы убитого. В одном из постов на этой странице автор выступал с критикой действий иноагентов по отношению к России и предложил привлекать к уголовной ответственности Александра Невзорова и Максима Каца (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

    При этом Невзорова использовала пост из соцсетей, в котором русофобски настроенный автор указывал, что выложил скриншот со страницы «первого попавшегося» человека из списка погибших в «Крокусе», а не конкретного мужчины.

    До этого покинувший страну актер Дмитрий Назаров записал издевательское стихотворение в связи с терактом в «Крокусе».

    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» нападавшие снимали на видео, как расстреливают посетителей концертного зала. По последней информации, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека. Большинство пострадавших поступали в больницы Москвы и Подмосковья с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии, у них были задеты многие органы пулями «неправильной формы», рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Часть пострадавших была с ножевыми ранениями.

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    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»

    Главврач Боткинской больницы Шабунин рассказал, что в посетителей «Крокуса» стреляли пулями «неправильной формы»

    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» поступали в больницу с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии, у них были задеты почти все органы пулями «неправильной формы», рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

    Шабунин сообщил, что у большей части поступивших из «Крокуса» раненых зафиксированы повреждения печени, селезенки, желудка, легких, позвоночника и таза, передает «Звезда».

    По его словам, в Боткинскую больницу поступили 13 человек, почти все – с огнестрельными ранениями, один – с ножевым, двоих выписали, девять человек находятся в тяжелом состоянии, четверо – в крайне тяжелом, трое – переведены в коечные подразделения. При поступлении в больницу люди жаловались на трудности с дыханием и задавались вопросом: «Почему и за что это произошло?». Шабунин добавил, что с пациентами работают психологи.

    По последней информации, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.

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    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

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    25 марта 2024, 18:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»

    Эксперт Лукьянов: Неявка российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента» стала ответом на действия послов ЕС

    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»
    @ IMAGO/Mikolaj Janeczek/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Неявка российского посла Сергея Андреева в МИД Польши, вероятнее всего, зеркальное действие в ответ на отказ послов стран ЕС прийти на встречу с министром иностранных дел России в начале марта, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов объяснил неявку российского посла в МИД Польши ответом на отказ послов стран Евросоюза прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, пространство дипломатического взаимодействия продолжает сужаться, отсекая уже даже формальные контакты.

    Ранее посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

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    25 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области

    Разработчик Ласкин: Сбой в системе камер «Паутина» мог позволить террористам проехать до Брянской области

    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» смогли проехать сотни километров по стране на машине, так как в системе «Паутина», собирающей данные с камер, мог произойти сбой, заявил разработчик программного обеспечения для камер ГИБДД и ЦОДД Сергей Ласкин.

    Функционал камер позволяет выследить и задержать машину с подозреваемыми раньше, но этому мог помешать какой-либо сбой на серверах «Паутины», сказал Ласкин в беседе с «Газетой.Ru».

    В 2023 году, по словам эксперта, к системе были подключены 70 регионов, включая Подмосковье и центральную часть страны. Московские камеры, по его оценке, работают безупречно.

    Ласкин подчеркнул, что камеры, по его мнению, должны были видеть автомобиль подозреваемых и должны были передать данные в центральную систему «Паутина».

    «И по траектории, наверное, можно было на упреждение и пораньше ее задержать, чем через 300 км», – подвел итог собеседник.

    В воскресенье Следственный комитет России сообщал, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    Всех четверых обвиняемых Басманный суд заключил под стражу.

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    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (10)
    25 марта 2024, 22:43 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал о роли соучастников теракта в «Крокусе»

    Бастрыкин рассказал о том, какие задачи выполняли пособники напавших на «Крокус» террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какую роль выполняли трое пособников террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл».

    Бастрыкин, слова которого приводятся на сайте Кремля, сообщил, что три человека «оказывали помощь при подготовке теракта». Они «предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства».

    Кроме того, он сообщил, что все исполнители теракта «на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие».

    Напомним, в воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на  «Крокус Сити Холл»: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В понедельник были арестованы еще трое фигурантов: Диловар, Исраил и Аминчон Исломовы. Сообщалось, что в преступную группу их вовлек Фаридуни. Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Также известно, что Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1 тыс. рублей за хищение шоколадок «Милка» и «Риттер спорт» в магазине «Пятерочка», передает РИА «Новости».

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    25 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов

    Путин: Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России. Нас интересует, кто заказчик

    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства. 

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – подчеркнул глава государства.

    Президент особо отметил, что, несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности.

    Ранее Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе».

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    25 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Таксист Аминчон Исломов, проходящий соучастником по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», на заседании суда отверг предъявленные ему обвинения, сообщили в суде.

    «Я невиновен», – заявил Исломов в ходе заседания, где избиралась мера пресечения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал еще троих фигурантов дела – Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые считаются непосредственными исполнителями массового убийства людей.

    Коментарии (8)
    25 марта 2024, 15:10 • Новости дня
    На Украине заявили о занятии российскими войсками четырех населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать, сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, российские военные раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел, передает РИА «Новости».

    Стариков заявил, что ВС России используют против ВСУ тактику «смертельных качелей», вынуждая украинских военных раскрыть свои слабые места, после чего нанести решающий удар.

    Ранее российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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    26 марта 2024, 08:54 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре

    ВСУ в Часовом Яре понесли большие потери и испытывают проблемы с обороной

    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска в Часовом Яре на Донецком направлении из-за значительных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери, что негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра, передает РИА «Новости».

    Марочко также отметил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    25 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Все четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» были представлены адвокатами, предоставленными государством, ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела.

    «Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством», – передает ТАСС из зала суда.

    Напомним, 24 марта Басманный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
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