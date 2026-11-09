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Россиянин Чайкин получил второй «Часовой Оскар» за самые тонкие часы
Российский часовщик Чайкин во второй раз выиграл премию GPHG в Женеве
Независимый российский часовщик Константин Чайкин во второй раз стал лауреатом престижной премии Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG), получив специальный приз «За дерзость» за создание модели ультратонких часов «Загадка тонкого короля».
В Женеве состоялась 26-я церемония вручения наград одного из наиболее престижных международных конкурсов часового искусства. Модель мастера, номинированная в категории «Механическая исключительность», получила специальный приз «За дерзость», который вручают за смелый и нестандартный подход.
«Я благодарен Академии GPHG и жюри за высокую оценку нашей работы. Отдельно хочу отметить вклад всей команды мануфактуры – без ее труда и мастерства эта победа была бы невозможна», – заявил Чайкин.
Модель «Загадка тонкого короля» стала воспроизводимой версией ультратонких механических часов «Тонкий король» толщиной всего 1,65 мм, прототип которых ранее был продан на аукционе Phillips за 620,6 тыс. долларов. В новой конструкции часовщик применил «мистическую» индикацию, где боковой привод вращает два сплошных сапфировых диска.
Механизм с ручным заводом интегрирован непосредственно в корпус и состоит из 284 деталей. Модель выпущена ограниченной серией из 12 экземпляров. Свою первую награду Audacity Prize на женевском конкурсе российский мастер получил в 2018 году за часы «Клоун».