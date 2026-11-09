  • Новость часаКремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
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    Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    9 ноября 2026, 13:18 • Новости дня

    Россиянин Чайкин получил второй «Часовой Оскар» за самые тонкие часы

    Российский часовщик Чайкин во второй раз выиграл премию GPHG в Женеве

    Независимый российский часовщик Константин Чайкин во второй раз стал лауреатом престижной премии Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG), получив специальный приз «За дерзость» за создание модели ультратонких часов «Загадка тонкого короля».

    В Женеве состоялась 26-я церемония вручения наград одного из наиболее престижных международных конкурсов часового искусства. Модель мастера, номинированная в категории «Механическая исключительность», получила специальный приз «За дерзость», который вручают за смелый и нестандартный подход.

    «Я благодарен Академии GPHG и жюри за высокую оценку нашей работы. Отдельно хочу отметить вклад всей команды мануфактуры – без ее труда и мастерства эта победа была бы невозможна», – заявил Чайкин.

    Модель «Загадка тонкого короля» стала воспроизводимой версией ультратонких механических часов «Тонкий король» толщиной всего 1,65 мм, прототип которых ранее был продан на аукционе Phillips за 620,6 тыс. долларов. В новой конструкции часовщик применил «мистическую» индикацию, где боковой привод вращает два сплошных сапфировых диска.

    Механизм с ручным заводом интегрирован непосредственно в корпус и состоит из 284 деталей. Модель выпущена ограниченной серией из 12 экземпляров. Свою первую награду Audacity Prize на женевском конкурсе российский мастер получил в 2018 году за часы «Клоун».

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    На Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

    Киев определил полный состав делегации на переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примут участие в переговорах в Абу-Даби в составе делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

    Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби определен, ее возглавит Рустем Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский 24 канал.

    В делегацию также войдут Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будут координировать Андрей Гнатов и Скибицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Главой украинской делегации называли главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах.

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    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

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    9 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские силовики установили причастных к гибели 30 человек в селе Хорлы

    Силовики назвали отряд ГУР «Химера» виновным в гибели людей в Хорлах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силовые структуры установили, что подразделение Главного управления разведки украинского Минобороны «Химера» причастно к ударам по гражданским объектам в Херсонской области, в результате которых погибли десятки человек.

    Подразделение украинской разведки «Химера» ответственно за атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы в январе 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», – сказал собеседник агентства.

    По данным силовиков, отрядом командует уроженец Херсона майор Александр Капшин. До событий на Майдане он разделял идеи украинского национализма, а в 2014 году участвовал в организации «автомайдана» в Одессе.

    Правоохранители связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Подразделение «Химера» было создано под его руководством в августе 2022 года.

    Силовые структуры также обвинили «Химеру» в других ударах по мирному населению. В частности, в июне 2024 года при атаке на магазин в селе Садовое погибли 22 человека, в ноябре 2023 года жертвами удара по пенсионному фонду в Чаплинке стали девять граждан, а в мае 2025 года при обстреле рынка в Алешках погибли семь человек.

    Помимо этого, подразделение атаковало гражданские автомобили в Курской и Белгородской областях и минировало дороги в новых российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Бастрыкин сообщал, что ущерб от атаки по Хорлам составил свыше 60 млн рублей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на кафе в селе Хорлы.

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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    8 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    The War Zone: Российские вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны России опубликовало кадры пуска недорогой крылатой ракеты с ударного вертолета Ми-28НМ в ходе специальной военной операции на Украине.

    На опубликованной в Telegram-канале Минобороны видеозаписи запечатлен запуск боеприпаса с пилона под левым крылом вертолета.

    «Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по позициям личного состава и пункту управления БПЛА противника», – говорится в сообщении.

    Речь идет о модификации ракеты С8000 «Бандероль» – «Дань-Т», разработанных российской компанией «Кронштадт», пишет The War Zone. Дальность полета «Бандероли» составляет около 500 км, а масса боевой части достигает 50 кг.

    Ракета «Дань-Т» отличается увеличенной до 135 кг боевой частью и сниженной на 35% стоимостью. Ожидается, что именно этот боеприпас станет основным для закупок, а его носителями смогут выступать не только вертолеты, но и боевые самолеты, а также наземные пусковые установки.

    Использование ударных вертолетов для запуска крылатых ракет большой дальности позволяет российским войскам наносить удары по объектам противника с безопасного расстояния. Ранее максимальная дальность вооружения Ми-28 ограничивалась 15 км при использовании ракет ЛМУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре западная пресса отметила появление российской крылатой ракеты «Бандероль». В начале сентября Россия впервые показала за рубежом новые виды крылатых ракет. В прошлом году ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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    8 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Собеседование на должность няни в Петербурге обернулось изнасилованием

    Двое мужчин заперли и изнасиловали девушку на собеседовании в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге 26-летняя девушка пришла на собеседование на должность няни, но была заперта в квартире и изнасилована, сообщает источник.

    Девушка пришла на собеседование в квартиру на Пейзажной улице. Однако вместо обсуждения работы двое мужчин заперли ее и заставляли пить алкоголь, сообщает РЕН ТВ.

    Пострадавшая заявила, что один из мужчин изнасиловал ее и забрал документы. Утром ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

    Девушка направлена на медицинское обследование. Оба подозреваемых задержаны, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали проверку информации об изнасиловании пациентки наркодиспансера в Перми.

    СМИ сообщили об изнасиловании двух девушек в квартире в Москве.

    В Екатеринбурге задержали мужчину по обвинению в изнасиловании девушки легкого поведения.

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    9 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с массовыми выходами голодных бурых медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер, заявил специалист по конфликтам между крупными животными и человеком кандидат биологических наук зоолог Михаил Кречмар.

    В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

    «Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

    Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

    По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.

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    8 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету популярной оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Для сбора и анализа доказательств, необходимых для возможного судебного разбирательства, целесообразно объединить усилия федерального правительства и властей земель, считает министр. Выводы рабочей группы лягут в основу окончательного политического и юридического решения. Хубиг отметила, что в качестве доказательств враждебности АдГ конституционному строю могут быть использованы сотни тысяч партийных электронных писем и документов, оказавшихся в открытом доступе после хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung.

    Вопрос запрета АдГ имеет «экзистенциальное значение для демократии», подчеркнула глава Минюста. По ее мнению, возможное формирование партией земельного правительства в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства. Избрание представителя партии председателем земельного парламента уже стало переломным моментом для ФРГ.

    Хубиг напомнила, что подать заявление о запрете политической партии могут Бундестаг, Бундесрат и правительство, причем кабинет министров должен принять такое решение на основе консенсуса. Ранее за создание совместной рабочей группы по вопросу запрета АдГ выступили главы Мекленбурга – Передней Померании и Северного Рейна – Вестфалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свободной демократической партии Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.

    В субботу в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложили Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    В тот же день рейтинг АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС.

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    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    8 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Bloomberg: Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство страны вместо премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Айзенкот получит до шести недель на создание коалиции, которая будет контролировать большинство из 120 мест в Кнессете, передает Bloomberg. В случае неудачи попытку сформировать правительство, вероятнее всего, получит Нетаньяху, который пока продолжает руководить страной в качестве временного премьера.

    «Это главный приоритет с учетом огромных и судьбоносных вызовов, стоящих перед Израилем как изнутри, так и извне», – заявил Айзенкот, добавив, что уже ведет переговоры о создании «правительства чрезвычайного положения» для отстранения Нетаньяху.

    Блок Айзенкота получил на выборах 48 мандатов против 53 у Нетаньяху, который обвинил соперника в намерении создать кабинет с «пособниками терроризма» и предложил ему вместо этого сформировать широкую коалицию вместе.

    По данным Al Jazeera, Айзенкот рассчитывает на поддержку хотя бы одной из ультраортодоксальных партий, которые требуют сохранения отсрочки от военной службы для своих сторонников, и опасается опоры на арабские партии.

    В субботу президент Израиля Ицхак Герцог объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту. В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на пост премьер-министра страны. В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты парламентских выборов, по итогам которых ни одна из политических сил не получила решающего преимущества.

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    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    8 ноября 2026, 21:16 • Новости дня
    Санду объявила о полном отказе Молдавии от поставок газа из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Молдавия полностью отказалась от закупок топлива из России, а также запустила соединяющую республику с Румынией и европейской энергосистемой линию электропередачи Вулканешты – Кишинев, передает РИА «Новости».

    «Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию», – написала Санду в социальной сети X.

    Проект ЛЭП реализован за счет кредита Всемирного банка на сумму 61 млн евро. Он призван обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с принадлежащей компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС в Приднестровье на более дорогой импорт из Румынии. При этом Санду сопроводила свое заявление обвинениями Москвы в энергетическом шантаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Молдавии Майя Санду назвала присутствие Вооруженных сил России в Приднестровье незаконным.

    Глава государства призвала ввести в Молдавии режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса.

    Министр энергетики республики Дорин Жунгиету пообещал новый рост тарифов на газ.

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    9 ноября 2026, 08:39 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве

    Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в московской квартире

    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве при пожаре сильные ожоги получила двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, она госпитализирована, пишут Telegram-каналы.

    Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Местные жители во время эвакуации услышали крики о помощи, на лестнице они обнаружили олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину.

    Женщину госпитализировали, у нее, по данным СМИ, диагностированы сильные ожоги первой и второй степени грудной клетки и лица.

    Точные причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Известно, что в помещении горели мебель и личные вещи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

    Возгорание в квартире жилого дома в Олимпийской деревне унесло жизни двух человек.

    Летом москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов.

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