Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.

Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

Политолог Игорь Панарин рассказал о попытках западных игроков помешать диалогу руководителей государств.