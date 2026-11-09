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Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Планирующаяся на саммите АТЭС встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлечет всеобщее внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.
Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.
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