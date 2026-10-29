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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

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    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

    29 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Yonhap: Квартальная прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей

    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей
    @ VCG/imago-images/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Чистая прибыль южнокорейской корпорации Samsung Electronics в третьем квартале выросла более чем в шесть раз благодаря рекордному спросу на чипы памяти для искусственного интеллекта.

    Чистая прибыль южнокорейской компании за период с июля по сентябрь составила 75,13 трлн вон (56,2 млрд долларов), что на 514,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Yonhap. Операционная прибыль увеличилась на 783,1% и достигла 107,44 трлн вон, а выручка выросла на 126,9% до 195,25 трлн вон.

    Отмечается, что Samsung стала первой глобальной технологической компанией, чья квартальная операционная прибыль превысила 100 трлн вон. При этом 99,1% операционной прибыли принесло полупроводниковое подразделение корпорации. Резкий рост показателей обусловлен высокими продажами чипов памяти шестого поколения (HBM4) на фоне развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

    В компании ожидают, что спрос на чипы памяти продолжит расти в четвертом квартале благодаря непрерывным инвестициям в ИИ. При этом подразделение Samsung по производству бытовой электроники и мобильных устройств зафиксировало операционный убыток в размере 800 млрд вон. Несмотря на рекордные финансовые результаты, акции корпорации упали на торгах, так как показатели оказались немного ниже ожиданий аналитиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о намерении сократить время разработки новых полупроводниковых материалов с помощью искусственного интеллекта. На прошлой неделе корпорация анонсировала старт продаж первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта. В середине месяца на саммите в Сан-Франциско производитель представил стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры ИИ.

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    28 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков заявил о готовности к встрече лидеров России, США и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Россия, Китай и США потенциально готовы к проведению совместного саммита лидеров государств, однако окончательная договоренность еще не достигнута, сообщил Песков «Известиям».

    «Есть потенциальная готовность трех стран ее провести, никто из стран не говорил, что он в этом не заинтересован, поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться, окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», – заявил пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта и организация встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не связаны друг с другом. По словам представителя Кремля, это совершенно разные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко объявил об отсутствии окончательного подтверждения саммита руководителей России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    В воскресенье Песков допустил возможность проведения двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в китайском Шэньчжэне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о возлагаемых во всем мире надеждах на стабилизацию ситуации в связи с вероятной встречей глав трех стран.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Австралия передала Китаю две похищенные скульптуры династии Северная Сун

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственное управление по делам культурного наследия Китая приняло в Канберре две утраченные культурные реликвии династии Северная Сун, возвращенные Австралийской национальной галереей.

    Два каменных изваяния – головы статуй военного чиновника из усыпальницы Юнъюйлин и гражданского чиновника из усыпальницы Юнчанлин – происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Голова статуи военного чиновника весит 132 кг, ее высота составляет 86 см. Голова статуи гражданского чиновника весит 223 кг, высота – 70 см. Обе реликвии сделаны из известняка.

    Династия Северная Сун входила в период эпохи Сун, которая длилась с 960 по 1279 год.

    В прошлом месяце американская сторона передала сирийскому народу 36 незаконно вывезенных контрабандистами исторических предметов.

    В начале года Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне пообещал вернуть Индии три скульптуры, вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

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    28 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    МИД Кении отметил сильные позиции России в сфере ИИ

    Глава МИД Кении Мудавади: Россия заняла сильные позиции в сфере ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что достижения России в области искусственного интеллекта делают ее одной из самых сильных стран, и Африке необходимо развивать партнерство с Москвой в этом направлении.

    «Россия добилась значительных успехов в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект. В этом отношении она является сильной страной. И поэтому ее лидерство и партнерство станут необходимыми для Африки и всего мира», – приводит РИА «Новости» слова Мудавади.

    По словам кенийского министра, двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере высоких технологий будет способствовать общему развитию государств, в том числе в вопросах формирования регуляторных механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться с Африкой современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах подписать декларацию о сотрудничестве Москвы со странами континента в сфере искусственного интеллекта.

    Глава МИД Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной задымления в Благовещенске и приграничных районах Амурской области стали масштабные природные пожары на территории Китая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

    Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

    Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

    В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.

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    29 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Суд в Китае приговорил экс-главу компании-партнера iCloud к 11 годам колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Бывший секретарь партийной организации и руководитель госпредприятия признан виновным во взяточничестве, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Компания Guizhou-Cloud Big Data Group базируется в юго-западной провинции Гуйчжоу и занимается поддержкой стратегических инициатив региона в области больших данных. Это государственное предприятие является партнером сервиса iCloud в материковом Китае.

    С 2009 по 2025 год Сюй Хао занимал должности председателя совета директоров компании Guiyang Industrial Investment и вице-мэра города Гуйян. За это время он получил взятки при решении различных вопросов на сумму более 29 млн юаней (4,4 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинций или министерств. Летом Центральное телевидение Китая передало информацию об исключении бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии за коррупцию.

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    28 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека договорились о сотрудничестве

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственный музей-заповедник «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека подписали договор о стратегическом сотрудничестве.

    Договор подписали директор «Царского Села» Ольга Таратынова и председатель правления Китайской цифровой библиотеки Яо Тин. Документ предусматривает углубленное сотрудничество, в том числе организацию выставочных проектов в обеих странах в 2027–2032 годах, передает РИА «Новости».

    Первый проект, как ожидается, будет посвящен Екатерине II. Он пройдет в большом выставочном зале Музея провинции Хунань, одного из крупнейших исторических музеев Китая.

    «В царскосельской императорской резиденции очень многое связано с Китаем, в том числе великолепные парковые павильоны в стиле шинуазри, отделка интерьеров, шедевры декоративно-прикладного искусства», – отметила Таратынова.

    Китайская цифровая библиотека является крупнейшим книгохранилищем Китая и одним из мировых лидеров по оцифровке фондов. Библиотека практикует обмен опытом по оцифровке редких книг, а также совместные исследовательские и выставочные проекты с мультимедийным контентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гастрофестиваль, парусная регата «Фуюань – Хабаровск» и марафон «Поколение победителей» вошли в программу II Российско-Китайского форума в Хабаровске.

    В июле спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о планах открыть русский культурно-деловой центр в столице китайской провинции Шэньси.

    В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала об укреплении взаимодействия России и Китая в области культуры.

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    29 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о перегреве кредитного рынка из-за инвестиций в ИИ

    Bloomberg: Кредитный рынок перенасытился долгами строителей дата-центров

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается перенасыщение кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

    Спрос на финансирование проектов, связанных с нейросетями, переносит финансовые риски на страховщиков, пенсионные фонды и прямых кредиторов, пишет Bloomberg.

    Более 30 банкиров, управляющих капиталом и руководителей инвестиционных компаний подтвердили значительное усложнение процесса привлечения средств. Одному из банков оказалось трудно выдавать новые кредиты из-за необходимости месяцами ждать переупаковки и продажи рисков другим инвесторам. Кредитные спреды гиперскейлеров достигли максимальных значений с прошлого года.

    Отрасль искусственного интеллекта начала обращаться за капиталом к частному кредитованию. Прямые кредиторы, в свою очередь, пытаются переложить часть рисков на страховые компании. При этом многие страховщики уже исчерпали свои лимиты на покрытие рисков дата-центров, пишет Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская технологическая компания Anthropic направила регистрационную форму для проведения первичного публичного размещения акций.

    Сообщалось, что развитие технологий искусственного интеллекта втянуло компании в огромные долги.

    Газета Wall Street Journal сообщила об угрозе обрушения экономики из-за вливания средств в строительство дата-центров.

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    29 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    Rutube в третьем квартале отразил в 2,4 раза больше DDoS-атак

    Количество отраженных DDoS-атак на Rutube выросло в 2,4 раза за третий квартал

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В третьем квартале 2026 года видеосервис Rutube успешно отразил 300 DDoS-атак, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего квартала.

    Всего за первые девять месяцев текущего года видеоплатформа зафиксировала свыше 530 кибернападений. Этот показатель превысил данные за аналогичный период прошлого года в 4,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпром-медиа холдинга».

    «Искусственный интеллект изменил не только технологию, но и экономику кибератак. Это не означает, что каждая атака будет успешной, однако значительно снижает стоимость ее подготовки и запуска. Сценарии, для разработки и адаптации которых раньше требовались квалифицированная команда и недели работы, становятся доступнее, быстрее тиражируются и применяются в массовом масштабе», – рассказал заместитель генерального директора холдинга Сергей Косинский.

    По его словам, кратный рост числа инцидентов свидетельствует о переходе злоумышленников к конвейерной модели с использованием искусственного интеллекта. Для противодействия внешним угрозам холдинг планирует усиливать цифровую устойчивость платформ, сокращать время от обнаружения угрозы до ее локализации и автоматизировать системы реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России во Франции отвергло обвинения Парижа в причастности Москвы к хакерским атакам.

    Министерство внутренней безопасности США сообщило о попытках связанных с Россией хакеров получить доступ к базам данных американских избирателей.

    Российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин опроверг утверждения о причастности Москвы к кибернападениям на европейские страны.

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    29 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Создатель Hello Kitty разорвал связи с сериалом после критики в Китае

    Создатель Hello Kitty извинился за японский сериал перед Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японская компания Sanrio, владеющая брендом Hello Kitty, принесла извинения и прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ в преднамеренном очернении Пекина.

    Японская компания Sanrio извинилась и разорвала коммерческие связи со шпионским сериалом Vivant после возмущения китайской аудитории, пишет The Guardian.

    Во втором сезоне японского сериала показано, как китайские агенты применяют жестокие пытки к сотрудникам секретного подразделения японской разведки, включая отрезание пальцев и ножевые ранения.

    Китайские государственные СМИ назвали эти сцены преднамеренным очернением Пекина. Издание Global Times отметило сходство показанных методов с пытками, которые применяли японские оккупационные войска против мирных китайцев во время Второй мировой войны, обвинив авторов шоу в искажении истории.

    Представители Sanrio сообщили в социальной сети Weibo об отказе от сотрудничества с создателями Vivant, так как проект противоречит корпоративным ценностям компании по укреплению гармонии. В Sanrio пообещали ужесточить проверку будущих партнерских проектов.

    Китай остается важнейшим зарубежным рынком для создателей Hello Kitty. В первой половине текущего года доходы Sanrio в КНР составили 781 млн юаней, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня. В том же месяце МИД КНР сделал серьезное представление Токио из-за высказываний японского премьера Санаэ Такаити. В августе прошлого года Пекин потребовал объяснений от японских властей после сообщений о призывах Токио бойкотировать парад.

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    29 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Главный борец с коррупцией в армии Китая вошел в состав Политбюро

    SCMP: Китайский генерал Чжан Шэнминь вошел в состав Политбюро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Китая повысили генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней борьбе с коррупцией в высшем военном руководстве страны, включив его в состав Политбюро.

    Пекин повысил генерала Чжан Шэнминя, который стал ключевой фигурой в недавней антикоррупционной кампании, серьезно затронувшей высшее военное руководство страны. Военный вошел в состав Политбюро – главного органа, принимающего решения в государстве, пишет SCMP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей.

    Бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

    В июле бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии.

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    29 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Минфин США допустил утрату финансового лидерства из-за цифрового юаня

    SCMP: В США обеспокоились угрозой лидерству доллара из-за цифрового юаня

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новых технологий и продвижение цифрового юаня властями Китая вызвало опасения у министра финансов США Скотта Бессента из-за возможной потери американского финансового лидерства.

    Власти Китая используют новые технологии, включая блокчейн и цифровые активы, для продвижения юаня, что может создать альтернативу финансовой инфраструктуре под руководством США, пишет South China Morning Post.

    Американские чиновники опасаются, что китайская валюта станет полноценной заменой доллару. Этот вопрос поднимался на слушаниях в Сенате США, где министра финансов Скотта Бессента спросили о том, как Пекин может бросить вызов американскому финансовому лидерству.

    Для расширения охвата и влияния своей валюты Пекин использует Гонконг в качестве испытательного полигона для матрицы цифровых валют и услуг по переводу средств. Глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу представил пятилетний план, в котором подчеркивается стратегическая роль города в содействии более широкому использованию юаня за пределами материкового Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз запланировал переговоры с властями Китая о повышении курса юаня.

    В апреле Народный банк Китая разрешил 12 национальным банкам проводить операции с цифровым юанем.

    Напомним, Пекин начал привлекать другие страны к хранению золотых слитков в Китае для усиления роли юаня в противовес доллару.

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    29 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    США решили увеличить число запусков с мыса Канаверал из-за Китая

    Axios: США увеличили число запусков с Канаверала из-за космической гонки с КНР

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США планируют увеличить число запусков ракет с космодрома на мысе Канаверал из-за космической гонки с Китаем, заявил глава космодрома Брайан Чатман.

    США стремятся увеличить число поставщиков ракет на фоне космической гонки с КНР. Китай планирует отправить экипаж на Луну к 2030 году и наращивает парк спутников и ракет, пишет Axios.

    «В моем послужном списке нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что мы переживаем сегодня», – заявил командир базы на мысе Канаверал полковник Брайан Чатман. База расширяется, чтобы выполнить поручение президента Дональда Трампа по поддержке 1 тыс. запусков в год к 2030 году.

    Космические силы ожидают, что число запусков с мыса Канаверал может возрасти со 109 в 2025 году до 1,2 тыс. в 2036 году.

    Глава Командования космических систем генерал-лейтенант Филип Гаррант ранее сообщил, что к 2030 году США может понадобиться еще один космодром. Сейчас в стране действуют две военные космические базы: мыс Канаверал и база Ванденберг в Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава НАСА Джаред Айзекман заявил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В прошлом году Китай потребовал от США прекратить обвинения России и КНР в создании угрозы в космосе.

    В январе прошлого года американские СМИ сообщили о возможности предложения России возобновления космического сотрудничества в обмен на урегулирование конфликта на Украине.

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    29 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Разведка США предупредила об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая

    The War Zone: Китай до конца десятилетия создаст орбитальное лучевое оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное управление Пентагона выпустило отчет, согласно которому до конца десятилетия Пекин планирует развернуть в космосе оружие направленной энергии, способное выводить из строя вражеские спутники.

    К концу десятилетия Китай может создать угрозу американским спутникам с помощью оружия направленной энергии космического базирования, пишет The War Zone.

    По данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), это расширит противоспутниковый арсенал Пекина, который уже располагает наземными лучевыми системами.

    «К концу 2020-х годов Китай может развернуть космические системы направленной энергии и более мощные наземные системы направленной энергии, способные угрожать спутникам на более высоких орбитах», – говорится в отчете американского ведомства.

    Отмечается, что воздействие такого оружия может быть как обратимым, включая временное ослепление оптики спутников лазером, так и необратимым. В последнем случае аппараты могут получить серьезные повреждения за счет выжигания систем мощным микроволновым излучением.

    В документе также указано, что китайская орбитальная группировка разведки и наблюдения с 2018 года выросла в три раза и насчитывает свыше 510 спутников. Пентагон также выразил обеспокоенность развитием космических программ России, Ирана и КНДР, которые продолжают наращивать свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская разведка подтвердила сходство нового китайского экспериментального космоплана с американским аппаратом X-37B.

    В прошлом месяце эксперты объяснили признание Вашингтона в наличии собственного орбитального оружия необходимостью обеспечивать превосходство в космосе.

    Военные аналитики указали на переход Соединенных Штатов к практическому развертыванию боевых систем для борьбы со спутниками.

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    29 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин заявил о наличии в России всех компонентов для развития ИИ

    Путин: Россия обладает всеми необходимыми компонентами для развития ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обладает всеми необходимыми компонентами для развития искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Выступая на пленарном заседании саммита Россия – Африка, глава государства отметил, что искусственный интеллект является одной из перспективных тем и будущих основ развития человечества, передает РИА «Новости».

    «Но он не может развиваться без нескольких компонентов: без интеллекта и математических школ и без энергетики. В России есть и то, и другое. И, конечно, мы готовы вместе с вами идти по этому пути», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил о готовности поделиться передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования.

    В середине месяца он назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом страны.

    В начале месяца глава государства заявил о необходимости адаптации человечества к стремительному развитию ИИ.

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