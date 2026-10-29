Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.0 комментариев
Глава Роспотребнадзора сообщила о создании новых тестов и вакцин для Африки
Попова: Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки
Россия разрабатывает новые тесты и вакцины для африканских стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы со своей стороны очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас», – приводит РИА «Новости» комментарий Поповой для «Известий».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
Попова заявила о лидерстве России в организации эпидемиологического надзора.
В среду президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.