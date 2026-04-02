Названа причина смерти актера и режиссера Быстрицкого

Причиной смерти актера и режиссера Быстрицкого стала онкология

Tекст: Дарья Григоренко

Близкие подчеркнули, что заболевание было выявлено слишком поздно – Быстрицкого доставили в реанимацию, где он и скончался. «Скоропостижно ушел из-за онкологии. Поздно заметили, его уже повезли в реанимацию – и там это случилось», – заявил источник, передает РИА «Новости».

Прощание с актером пройдет в пятницу в закрытом формате, уточнили родные. О времени и месте похорон информации пока нет – эти данные обещают сообщить позднее.

Сергей Быстрицкий окончил актерский факультет ВГИКа в 1986 году. Его дебют в кино состоялся еще в 1979 году в одной из главных ролей фильма «Неоконченный урок». Всего артист снялся более чем в 40 фильмах и телесериалах, в числе которых «Наследство», «Даниил – князь Галицкий», «Каменская. Шестерки умирают первыми», «Апостол», «Амазонки» и другие проекты.

Дебютной режиссерской работой Быстрицкого стал фильм «Смерть по завещанию». Кроме того, он был известен как актер дубляжа, озвучив множество персонажей в различных кинопроектах.

1 апреля в возрасте 62 лет умер член Союза кинематографистов России, актер и режиссер кино и дубляжа Сергей Быстрицкий, его голосом говорили культовые киногерои зарубежных фильмов и сериалов.